XG, 日 도쿄돔 공연과 동시에 신곡 ‘MILLION PLACES’ 발매

그룹 XG가 다가오는 첫 월드투어의 피날레를 기념하며 신곡을 깜짝 발매한다.

지난 16일 XG는 디지털 싱글 ‘MILLION PLACES’(밀리언 플레이시스) 5월 14일 발매를 확정지으며, 예약 판매를 시작했다. 첫 월드투어 ‘The first HOWL’(더 퍼스트 하울)이 순항 중인 가운데, XG의 신곡 발매 소식으로 전 세계 팬들의 반응이 뜨겁다.

신곡 ‘MILLION PLACES’는 첫 월드투어 ‘The first HOWL’의 피날레를 의미하는 곡으로, XG가 투어를 통해 전 세계를 돌며 팬들의 사랑을 느낀 경험을 바탕으로, 국경을 넘어 함께하는 소중한 순간을 담아낸 곡이다.

특히 ‘MILLION PLACES’는 첫 월드투어 ‘The first HOWL’의 마지막 일정, 일본 도쿄돔 공연일인 5월 14일에 발매되는 만큼 XG와 팬들 모두에게 의미 있는 명반이 될 것으로 기대를 모은다. 특별한 날을 기념할 뿐만 아니라, XG가 팬들에게 느낀 사랑을 엿볼 수 있어 감동을 더한다.

5월 14일 일본 도쿄돔에서 월드투어 마지막 공연을 예정한 XG는 같은날 신곡 ‘MILLION PLACES’를 발매하며 긴 대장정을 마무리한다. 신곡으로 찾아올 XG는 디지털 싱글 ‘IS THIS LOVE’(이스 디스 러브) 뮤직비디오로 하루 만에 100만 뷰를 돌파하는 등 뚜렷한 음악색을 보여주며 압도적인 글로벌 파워를 입증한 바 있다.

현재 월드투어 ‘The first HOWL’(더 퍼스트 하울)을 전개하고 있는 XG는 4월 13일과 20일 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’(Coachella Valley Music and Arts Festival‘)로도 팬들을 찾을 예정이다. 최근 XG는 4월 17일 월드투어 ‘The first HOWL’(더 퍼스트 하울) 미국 시애틀 추가 공연을 확정짓고, ‘월클’ 행보를 쭉 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

