‘컴백’ 엔믹스 “‘노 어바웃 미’, 무심한듯 폭발하는 에너지가 포인트…새 매력 느껴주길”[일문일답]

그룹 NMIXX(엔믹스)가 오늘(17일) 새 미니 앨범 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드)와 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME'(노 어바웃 미)를 발매한다.

미니 2집 'Fe3O4: BREAK'(브레이크)와 미니 3집 'Fe3O4: STICK OUT'(스틱 아웃)을 잇는 신작으로 'Fe3O4' 앨범 시리즈의 대미를 장식한다. 해당 시리즈는 믹스토피아(MIXXTOPIA)를 향해 나아가는 세계관 속 'FIELD'(필드)라 불리는 현실 세계에 머무르게 된 NMIXX에게 일어나는 이야기를 다룬다.

흥미진진한 세계관은 물론 'MIXX POP'(믹스팝)을 내세운 신선한 음악과 탄탄한 실력으로 매 앨범 강렬한 임팩트를 전한 이들이 고퀄리티 음반과 함께 '육각형 걸그룹' 활약을 펼친다. 지난 4일 1번 트랙 'High Horse'(하이 홀스)를 선공개하고 깊은 감성과 더욱 성장한 보컬 실력을 보여줬다.

타이틀곡 'KNOW ABOUT ME'는 함께 모험을 떠나 미지의 영역에 발을 디딜수록 서로가 서로에게 더욱 깊어져가는 감정에 관한 노래다. 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진이 컴백에 앞서 새 앨범 'Fe3O4: FORWARD'와 신곡 'KNOW ABOUT ME'에 관한 이야기를 직접 전했다.

◆이하 엔믹스 'Fe3O4: FORWARD' 관련 일문일답

Q. NMIXX 네 번째 미니 앨범 'Fe3O4: FORWARD'와 함께 2025년 첫 컴백을 맞이하게 된 소회 또는 각오는.

“새 앨범을 열심히 준비한 만큼 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME'가 2025년 ‘올해의 노래’라고 불리면 좋겠습니다. 앞으로의 활동도 멋지게 해낼 테니 많은 기대 부탁드립니다.”(해원)

“NMIXX가 처음 선보이는 콘셉트를 담고 있어서 무대 위에서도 새로운 릴리, 새로운 NMIXX를 보여드리고 싶습니다. 멤버들이 하나 되어 최선을 다해 준비했고 팬 여러분이 좋아해 주셨으면 합니다. 특히 헤어, 메이크업, 스타일링이 정말 마음에 들어서 우리 엔써(팬덤명: NSWER) 반응이 어떨지 정말 궁금하고 기대도 큽니다. 마지막으로 이번 활동 NMIXX, 엔써 파이팅입니다!”(릴리)

“컴백하고 활동하면서 NMIXX의 성숙하고 색다른 모습을 보여드리려고 합니다. 많은 분들께서 ‘NMIXX가 이런 음악, 콘셉트도 잘 소화하는구나’ 하고 느끼실 수 있도록 열심히 하겠습니다.”(설윤)

Q. 4일 선공개한 'High Horse'에 어떤 감정을 담아 노래했는지 궁금합니다. 유수 작가진과 함께 작업하게 된 소감이 어떤가요.

“멋진 작가님들과 선공개곡 ‘High Horse’를 함께 작업할 수 있어서 정말 기뻤습니다. 이렇게 좋은 곡을 믿고 맡겨주신 모든 분들께 감사한 마음입니다. 음악이 좋아서 잘 살리고 싶었던 기억이 나요. 처음 듣기만 했을 때도 어려운 곡이라는 게 느껴졌고 녹음 전까지 계속 들으며 고민하고 연습했습니다. 이우민 작곡가님께서는 녹음 디렉팅을 도와주셨는데 덕분에 곡의 느낌을 잘 찾아갈 수 있었고 많이 배웠습니다.”(배이)

“‘High Horse’의 서정적 가사에 맞는 감정을 담아 부르려고 노력했습니다. 그리고 이번 앨범은 멋진 작가님들의 도움 덕분에 더 풍성한 결과물로 완성될 수 있었던 것 같아요. 이 기회를 빌려 감사드립니다.”(지우)

“좋은 음악을 여섯 명의 목소리로 부를 수 있어서 정말 좋았고, 그만큼 잘 해내고 싶은 욕심도 컸어요. 그래서 이 곡에 잘 맞는 발성과 목소리를 찾고 몽환적이면서 단단한 음색을 만들려고 노력했습니다. 좋은 가사와 이우민 작곡가님의 섬세한 디렉팅 덕분에 예술 작품 같은 음악이 탄생한 것 같습니다. 너무너무 감사합니다!”(규진)

Q. 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME'를 직접 소개해 주세요.

“‘KNOW ABOUT ME’는 전반적으로 무심한 분위기인데 순간순간 폭발하는 에너지가 매력 포인트예요. 여유로울 땐 여유롭고 필요할 땐 거침없이 밀고 나가는 NMIXX의 자신감이 잘 표현된 곡입니다. 또 퍼포먼스 중에서 댄스 브레이크 부분이 있는데 정말 멋지니까 무대도 기대해 주세요!”(릴리)

“타이틀곡 ‘KNOW ABOUT ME’는 칠하고 모던한 힙합 비트에 강렬한 에너지를 더한 곡입니다. 사운드 스케이프가 그려지는 곡이고 NMIXX의 다채로운 매력이 생생하게 담겨있습니다.”(설윤)

“이번 신곡은 모험을 떠나 미지의 영역에 발을 디딜수록 몰랐던 너와 나를 알게 되는 내용입니다. 다음 스텝을 밟으며 나아갈수록 서로가 서로에게 깊어져 가는 감정을 노래했습니다.”(지우)

Q. 새 앨범 티징 콘텐츠가 베일을 벗으면서 반응이 뜨거웠습니다. 앨범 작업하면서 기대했던 반응이 있는지, 또 가장 기억에 남는 댓글이 있다면.

“‘NMIXX는 정말 다 할 수 있구나’라는 반응을 기대하며 작업에 임했습니다. 엄청난 에너지를 발산하는 무대뿐만 아니라 절제된 에너지로 관객을 집중시키는 그룹이 되고 싶습니다.”(해원)

“앨범 분위기 자체가 그동안 보여드린 NMIXX의 모습과는 또 다른, 더 무게감도 있고 성숙한 느낌이라 팬 여러분은 물론 대중분들께서 어떤 반응을 보내주실지 궁금해요. NMIXX에게 새로운 매력을 느끼셨으면 좋겠고 앞으로의 활동에 더 큰 기대감을 안기고 싶었습니다. 1번 트랙 ‘High Horse’를 선공개하고 음악에 관한 반응이 좋아서 뿌듯했습니다.”(배이)

“이번에는 한층 더 성숙한 모습으로 보이기 위해 여러 방면으로 고민하고 모두가 열심히 준비했습니다. 모든 반응이 감사했는데 팬분들께서 좋아해 주시는 것 같아 기뻤고 대중분들 역시 "역대급"이라며 기대해 주시는 것 같아서 큰 힘을 얻었어요. 이번 활동도 최선을 다할 테니 기대해 주셨으면 좋겠습니다.”(규진)

Q. 신보는 'FIELD'라 불리는 현실 세계에 머무르게 된 NMIXX에게 일어나는 이야기를 다룬 'Fe3O4' 시리즈의 마지막 에피소드입니다. 'Fe3O4: FORWARD'로 전하고 싶은 메시지는 무엇인가요?

“세계관 속 ‘FIELD’에서 머무는 동안 우리를 한계 짓고 구분 짓는 관념에 도전하는 과정을 겪었는데요. 이제야 NMIXX는 믹스토피아로 향하는 배 ‘MMU’를 고치고 다시 항해에 나서는 이야기예요. 많은 사람들과 같이 가서 아름다운 믹스토피아를 만들려고 합니다.”(릴리)

“드디어 ‘Fe3O4’ 앨범 시리즈의 마무리와 동시에 새로운 출발을 할 수 있게 되었네요. 여러 방해나 시행착오가 많아도 계속해서 일어나서 다 함께 나아간다면 분명 우리가 원하는 목표에 맞닿을 수 있다는 메시지를 전하고 싶어요.”(배이)

Q. 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME' 제목처럼 이번 활동을 통해 팬들이 알아야 할 NMIXX의 새로운 매력이 있다면.

‘새로운 춤선을 사용한 안무가 많아서 그 부분을 집중적으로 봐주시면 무대 보는 재미가 더 클 것 같습니다.”(해원)

“신곡에 차분하고 절제된 느낌의 구간이 많은데요. 이러한 매력이 새롭게 느껴지면 좋겠습니다.”(설윤)

“성숙하고 절도 있는 매력을 새롭게 보여드리려고 합니다. 더 성장한 NMIXX의 모습 기대해 주세요!”(규진)

Q. 팬 콘서트 'NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB'의 일환으로 일본, 멕시코시티, 산티아고, 상파울루 팬들과 만났습니다. 세계 각지 팬들과 함께 한 소감이 어땠는지 궁금합니다.

“여러 지역에서 엔써분들을 만나게 되어서 너무 좋았어요. 오랜만에 만나는 분들도, 처음 만나는 분들과도 이번 두 번째 팬 콘서트 투어를 진행하는 동안 친해진 것 같아서 행복했어요. 또 라틴 아메리카에서 공연한 건 처음이었는데요. 관객분들과 호흡을 맞추며 제대로 즐기고 온 것 같아서 뿌듯해요. 4월에 열리는 타이베이, 홍콩 공연도 정말 기대됩니다.”(릴리)

“항상 NMIXX를 응원해 주셔서 정말 감사했는데 이번 투어로 많은 팬분들과 가까이 만날 수 있어서 행복했어요. 그리고 뜨거운 응원 덕분에 좋은 에너지를 받아서 열심히 무대할 수 있었습니다. 더 힘내서 다음 활동도 잘할 수 있을 것만 같은 기분이 들어요. 앞으로 예정되어 있는 공연도 기대가 크고 얼른 엔써분들을 만나러 가고 싶습니다.”(설윤)

“팬분들의 열정과 에너지가 정말 대단했습니다. 특히 여러 지역의 다양한 팬분들을 만날 수 있는 기회라서 감사했고 얼른 또 만나고 싶어졌어요. 팬 여러분과 함께 무대를 만들어간다는 게 무엇인지 한 번 더 제대로 느꼈습니다.”(배이)

Q. 최근 NMIXX는 데뷔 3주년을 맞이했습니다. 그간 NMIXX의 항해 중 가장 기억에 남는 순간은.

“매 활동, 모든 순간이 강렬한 기억으로 남아있습니다. NMIXX 노래를 좋아해 주시는 분들이 점점 많아지고 새로운 지역에서 공연을 하며 즐거운 시간, 잊지 못할 추억을 쌓아가고 있습니다. 이번 컴백도 마찬가지입니다. 더 많은 분들과 NMIXX의 음악을 나누고, 더욱더 성장하는 무대 보여드리며 잊을 수 없는, 기억에 남는 순간들을 만들어 나가겠습니다.”(해원)

“‘육각형 걸그룹’, ‘명창 그룹’이라는 수식어에 걸맞은 활약과 함께 계속해서 성장하고 발전하는 NMIXX가 되고 싶습니다. 아직 보여드리지 못한 숨겨져 있는 매력이 더 많으니 NMIXX에게 많은 관심과 기대 부탁드립니다.”(지우)

“가장 기억에 남는 순간은 아무래도 우리 NMIXX의 첫 항해를 알린 데뷔 무대 같아요. 그리고 올해가 제가 성인이 된 해라 조금 더 특별하게 기억될 것 같은데요. 다양한 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다할 거고 앞으로도 더 좋은 음악으로 소통하고 싶습니다.”(규진)

