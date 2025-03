사진=박봄 SNS

가수 박봄이 근황을 알렸다.

지난 15일 자신의 SNS에 “박봄, BOM PARK is going to sleep.Zzz 여러부운 굿나잇 Zzz see you tomorrow”라는 문구와 함께 셀카 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 검정색의 민소매 티셔츠를 입고 누워있는 모습으로 은은하게 미소를 짓고 있는 모습이다. 특히 그의 눈이 빨갛게 충혈돼있어 관심이 쏠렸다. 이에 팔로워들은 “언니 자기 전에도 예뻐요”, “눈에 무슨 일이 생긴 건가요” 등의 반응을 보이고 있다.

사진=박봄 SNS

한편 박봄은 2009년 2NE1으로 정식 데뷔 후 2016년 해체한 바 있으며 최근 멤버들과 함께 완전체 공연을 다시 시작했다. 2NE1은 지난해 데뷔 15주년을 기념해 총 12개 도시, 25회차에 걸쳐 아시아 콘서트 투어를 열었다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]