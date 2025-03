‘독보적 음색 퀸’ 민지운, 새 싱글 두 번째 티징 콘텐츠 공개로 화제

민지운(KRUCIALIZE 소속)이 세 번째 싱글 ‘If You Were The Rain (feat. Crush)’의 두 번째 티징 콘텐츠를 선보여 화제다.

오늘(14일) 0시에 유튜브 SMTOWN 채널에서 공개된 두 번째 뮤직비디오 티저는 사랑하는 연인의 모습을 탐구하고 아카이빙하는 과정을 통해 상대에 대한 생각으로 가득 차 있는 상태를 감각적으로 표현해 눈길을 사로잡았다.

민지운은 최근 KRUCIALIZE(크루셜라이즈) 공식 SNS 채널에서 두 번째 티저 이미지를 게재, 연인의 모습을 담은 소품들을 하나씩 수집한 사진들과 다양한 형태의 사랑을 표현한 이미지들로 신곡에 대한 기대감을 고조시킨 바 있다.

이번 신곡 ‘If You Were The Rain (feat. Crush)’은 비에 빗대어 누군가를 그리워하는 마음을 민지운의 섬세한 감성으로 풀어낸 R&B 팝 곡이며, 전작에 이어 민지운이 직접 작사·작곡에 참여했다.

한편, 민지운 세 번째 싱글 ‘If You Were The Rain (feat. Crush)’은 3월 17일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

