샤이니 키와 ‘헬로키티’가 손잡았다

샤이니 키(에스엠엔터테인먼트 소속)가 글로벌 캐릭터 기업 산리오코리아의 ‘헬로키티’와 컬래버 프로젝트를 펼친다.

키와 ‘헬로키티’의 컬래버 프로젝트는 키의 시그니처 캐릭터인 ‘복실이’와 ‘헬로키티’가 ‘키’를 찾아 모험을 떠나는 과정을 담은 스토리를 활용해 다양한 컬래버 아트웍을 공개하며, ‘복실이’ 외에도 첫 미니앨범 ‘BAD LOVE’(배드 러브)의 ‘와우’와 두 번째 미니앨범 ‘Good & Great’(굿 앤 그레이트)로 선보인 ‘북실이’ 등 키의 음악 세계 속 캐릭터들과 산리오코리아 버전의 키 캐릭터도 등장해 좋은 반응을 얻을 전망이다.

특히 컬래버 프로젝트를 기념하는 팝업스토어 ‘Where is KEY? with HELLO KITTY’(웨어 이즈 키? 위드 헬로키티)가 3월 28일부터 4월 9일까지 서울 영등포구 더현대 서울 지하 1층에서 열리며, 라이프스타일 브랜드 ‘핀카(FINCA)’와 협업한 파자마를 비롯해 다채로운 컬래버 MD를 만날 수 있는 것은 물론, 리워드를 지급하는 스탬프 미션 등 방문객 대상의 여러 이벤트도 진행되어 뜨거운 호응이 기대된다.

또한 이번 팝업스토어는 추후 일본에서도 오픈될 예정이어서 글로벌 팬들의 높은 관심이 쏠릴 것으로 보이며, 팝업스토어를 포함해 컬래버 프로젝트와 관련된 자세한 사항은 샤이니 및 ‘헬로키티’ 공식 SNS 채널 등을 통해 확인 가능하다.

한편, 키가 속한 샤이니는 5월 23~25일 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 일곱 번째 단독 콘서트 ‘SHINee WORLD Ⅶ [E.S.S.A.Y] (Every Stage Shines Around You)’(샤이니월드 Ⅶ [E.S.S.A.Y] (에브리 스테이지 샤인스 어라운드 유))를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]