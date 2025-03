손태진, 이젠 이름이 KS마크…주황빛 앙코르 콘서트 성료

가수 손태진이 앙코르 콘서트를 감동과 환희의 순간으로 물들였다.

손태진은 지난 8~9일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 첫 전국 투어의 앙코르 콘서트 '[서울] 2024-25 손태진 단독 콘서트 'The Showcase' 전국투어 - 앵콜'(이하 'The Showcase')을 성료하며, '국민 가수'로 확실한 입지를 다졌다.

'The Showcase'를 통해 손태진은 지난해 11월 서울을 시작으로 대전, 대구, 울산, 부산, 광주, 전주, 고양 등 전국 8개 도시를 찾았다. 이번 앙코르 콘서트는 약 4개월 간의 대장정을 마무리하는 공연인 만큼 손태진은 클래식부터 가요, 팝, 트롯까지 세트리스트에 대거 변화를 주며 한계 없는 스펙트럼을 재차 입증했다.

'당신이 원하신다면'으로 오프닝을 연 손태진은 'Sway', '카사블랑카', 'New York New York'으로는 감미로운 중저음 목소리를 선사한 데 이어 '꽃', '그녀를 만나는 곳 100M 전', '연'으로는 다양한 감성을 아울렀다. 특히, 'Oh, Pretty Woman'을 선곡, 손태진표 달콤한 세레나데를 선사하며 때 이른 봄을 불러왔다.

손태진만의 하이클래스 보컬이 돋보이는 트롯 메들리 무대도 이어졌다. 손태진은 '막걸리 한잔' '나야나', '니', '내 마음 속 최고', '돌리도'까지 열정적인 무대 매너로 분위기를 최고조로 달궜다. '타인'과 '상사화' 등 팬들에게 많은 사랑을 받은 곡들은 물론, 지난해 연말 무대에서 선보여 화제가 된 '가면'과 '고래사냥'으로는 웅장한 스케일 속에 압도적 볼거리를 선사했다.

이 외에도 손태진이 직접 기타 연주에 도전한 '나 그대에게 모두 드리리', 팬들의 떼창을 유발하는 '널 부르리'로 색다른 매력을 안겼다. 손태진은 '그대 없이는 못 살아', '빙글빙글', '여행을 떠나요' 등을 자신만의 스타일로 재해석하며 팬들에게 잊지 못할 주황빛 추억을 선물했다.

이에 관객들은 콘서트에 감탄하며 "앙코르 콘서트인데 의상부터 세트리스트, 편곡까지 모두 새로워서 놀랍고 감동이었다", "평화의 전당이 주황 물결로 가득 채워진 날이었다. 특히나 기타와 아티스트의 목소리로만 꾸며진 무대가 가장 인상적이었다", "이번 콘서트는 손태진의 음악 종합 선물 세트였다"라며 열렬한 반응을 보내고 있다.

앙코르 콘서트를 성황리에 마친 손태진은 소속사를 통해 "작년 11월부터 4개월이 지나 다시 앙코르 콘서트로 이 무대에 서기까지, 정말 많은 손샤인분들이 계셨기에 가능했다"라면서 "많은 응원을 보내주시는 만큼 앞으로도 멋진 무대와 음악으로 오래도록 여러분 곁에서 함께하겠다"라고 깊은 소회를 전했다.

