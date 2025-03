DAY6, 전국 투어도 성황 “마이데이와 좋은 영향 주고싶어”

DAY6(데이식스)가 대전 단독 공연을 성황리에 마쳤다.

DAY6는 지난 3월 2일과 3일 양일간 대전 유성구 DCC 대전컨벤션센터에서 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(포에버 영) 일환 2회 단독 공연을 열고 팬들과 만났다. 이번 콘서트는 2018년 2월 'Every DAY6 Concert in DAEJEON'(에브리 데이식스 콘서트 인 대전) 이후 약 7년 만에 성사된 대전 공연으로 전석 매진을 기록해 관중의 기다림을 실감케 했다.

'Better Better'(배터 배터), 'Healer'(힐러) 등으로 공연의 포문을 연 DAY6는 '놓아 놓아 놓아', 'Congratulations'(콩그레츄레이션스), 'Zombie'(좀비) 등 명곡 퍼레이드를 펼쳤고 지난해 발표해 큰 사랑을 받은 '녹아내려요', 'HAPPY'(해피), 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼) 등의 무대로 관객의 감수성을 자극했다. 3일 공연에는 관객들의 열띤 환호에 힘입어 'Best Part'(베스트 파트), '한 페이지가 될 수 있게'까지 추가 앙코르 곡을 선사하며 풍성한 공연을 완성했다. 또 멤버들은 '예뻤어'에 맞춰 깜짝 댄스도 선보여 열렬한 환호를 이끌어냈다.

성진, Young K(영케이), 원필, 도운은 "갈수록 빨라지는 시간을 체감하는데 오늘 공연 역시 즐겁게 보내서 정말 빠르게 느껴졌다. My Day(팬덤명: 마이데이)와 DAY6는 상호보완의 관계라고 생각한다. 서로에게 좋은 영향을 주는 사이가 되고 싶다. 매번 우리에게 영감을 주셔서 감사하다. 좋은 노래 들려드릴 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 남겼다.

DAY6의 세 번째 월드투어는 국내외 팬들의 뜨거운 반응 속 순항 중이다. 오는 3월 15일~16일 광주, 29일~30일 대구, 4월 6일~7일 시드니, 9일 멜버른, 12일 뉴질랜드 오클랜드, 16일~17일 로스앤젤레스(이하 현지시간), 19일 뉴욕, 26일~27일 요코하마, 5월 3일 자카르타 등지에서 열기를 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]