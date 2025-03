우주를 노래하다…원위, 오늘(5일) ‘별 헤는 밤’ 컴백

보이밴드 원위(ONEWE)가 이번엔 우주를 노래한다.

원위는 오늘(5일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 'WE : Dream Chaser(위 : 드림 체이서)'를 발매한다.

타이틀곡 '별 헤는 밤 (The Starry Night)'은 밝고 신나는 기타사운드가 매력적인 원위표 록밴드 곡으로, 별 헤는 밤을 보며 너와 영원히 함께하겠다는 순수한 꿈을 담았다. 멤버 강현의 자작곡이며 기욱도 작사에 참여했다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 원위가 우주를 연상케 하는 공간과 아지트를 넘나들며 강렬한 밴드 퍼포먼스를 펼치는 모습이 담긴다. 시네마틱한 감각과 초현실적인 비주얼이 펼쳐지는 가운데, 음악으로 하나가 된 원위가 그려질 예정이다.

이 외에도 'WE : Dream Chaser'에는 나의 구원자는 바로 '나'였다는 스토리를 담은 'Alice', 원치 않게 깊은 늪에 빠져있는 악당의 이야기 '악당은 영웅의 변신을 기다려준다 (EVILDOER)', 짝사랑을 일방통행에 빗댄 '일방통행 (一方通行 : Traffic Love)', 아주 오래전부터 좋아하던 마음을 그리는 '우연의 일치 (Coincidence)', 이별한 상대에 대한 순애보를 전하는 '순애 (純愛 : Endless)' 등이 담긴다.

이어 오래된 음악가가 된 상상을 낭만적으로 표현한 '오래된 음악가의 추억 (Rise Again)', 악몽을 갉아먹어 주는 푸른 새와의 꿈 이야기를 담은 '청천을 (靑天乙 : Dreamcatcher)', 평범하고 평온한 이 순간이 영원하길 바라는 '눈이 부시게 (All the Things I love)', 결코 사라지지 않는 단 한 가지의 기억을 노래한 '사라지지 않는 기억이 있다면 (Indelible)', 밝을수록 빛나는 검은 별의 찬란함을 이야기한 '검은 별 (Sole Star)' 등 총 11곡이 수록된다.

'WE : Dream Chaser'는 원위가 정규 1집 'ONE(원)' 발매 이후 약 5년 만에 선보이는 정규 앨범으로, 꿈을 좇는 원위의 모든 것을 담아냈다. 11곡의 수록곡 모두 원위의 자작곡으로, 다섯 멤버 각각의 개성을 반영한 폭넓은 음악적 스펙트럼을 표현했다.

