진영X다현 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀', OST 음원 5일 발매

영화 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀' 속 캐릭터들의 서사와 감정선을 그려낸 OST Part.3가 오늘 5일 공개된다.

영화 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀'는 '선아'(다현)에게 고백하기까지 수많은 날을 보낸 철없었던 '진우'(진영)의 열여덟 첫사랑 스토리를 담고있다. 지난 2월 21일 개봉 이후 관객들의 호평을 받으며 흥행 열기를 이어가고 있다. 이 가운데, 영화의 주요 장면에 삽입되어 몰입도를 높였던 OST Part.3가 새롭게 발매된다.

영화 속 '진우'의 강력한 라이벌 '성빈'역을 맡았던 배우 손정혁(DEMIAN)이 참여한 'Memory of Us'는 어쿠스틱 팝 장르로,감미로운 보이스로 아련한 첫사랑의 향수를 자극하는 곡이다. 이어, 일본의 라이징한 싱어송라이터 Ren(れん)이 부른 'Fall In To You'는 첫사랑에 대한 마음과 놓치지 않겠다는 다짐을 청량한 밴드 사운드로 담아내어, 하이라이트 장면에서 영화의 몰입도를 한층 높였다. 또한, 글로벌 팬들을 겨냥한 주연 배우 진영, 다현 듀엣곡의 영어 버전 'You Are the Apple of My Eye (ENG ver.) - Maudy Ayunda, Ren(れん)' 등 영화 속 다채로운 순간들을 담아낸 총 8곡의 가창곡이 수록되었다.

진영과 다현이 선보이는 영화 그 시절, 우리가 좋아했던 소녀는 열여덟 첫사랑의 설렘과 학창 시절의 풋풋한 청춘의 기억을 소환한다. 두 배우의 환상적인 케미스트리는 물론, 마치 그 시절로 돌아간 듯한 추억이 담긴 OST가 깊은 여운을 남기며 영화의 감동을 한층 더 배가시킬 예정이다.

한편, '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀' OST Part.3는 오늘 5일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

