사랑에 빠진 제이홉…달콤한 세레나데 ‘스위트 드림즈’

방탄소년단 제이홉이 7일 발표되는 신곡의 콘셉트 포토를 추가 공개했다.

제이홉은 4일 0시(이하 한국시간) 팀 공식 SNS에 디지털 싱글 ‘Sweet Dreams (feat. Miguel)’의 두 번째 콘셉트 포토를 올렸다. 사진 속 제이홉은 가장 일상적이고 편안한 공간인 집을 배경으로 사랑에 빠진 감정을 표현했다.

포근한 러그가 깔린 바닥에 누워 누군가와 통화를 하고, 의자에 다리를 올린 채 상대를 생각하며 행복한 미소를 짓는다. 욕조에 걸터앉아 세상을 다 가진 듯한 표정을 짓는 제이홉에게서 달콤한 설렘이 느껴진다. 창문을 통해 들어오는 햇살이 그를 따스하게 감싸며 몽글몽글한 감정을 더한다.

제이홉은 오는 5, 6일 신곡의 티저 영상을 순차 공개한다. 이어 노래가 공개되는 7일 오후 1시에 613명의 아미(ARMY.팬덤명)와 함께하는 오프라인 팬이벤트 ‘Sweet Dreamland’를 연다. 방탄소년단의 데뷔일인 6월 13일에 맞춰 613명을 초청한 점에서 그의 세심함이 돋보인다. 현장에 참석하지 못하는 팬들을 위해 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 독점 라이브를 진행한다.

7일 오후 2시 발표되는 ‘Sweet Dreams (feat. Miguel)’는 사랑하고 싶고, 사랑받고 싶은 제이홉의 진심을 담은 세레나데다. 알앤비 대표 가수 미구엘(Miguel)이 피처링에 참여했다.

한편 제이홉은 지난 2월 28일~3월 2일 서울 송파구 KSPO DOME에서 ‘j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL’을 개최하고 첫 솔로 월드투어의 서막을 열었다. 이번 공연에서 ‘Sweet Dreams (feat. Miguel)’ 무대를 깜짝 선공개한 바 있다.

3일 영국 음악 전문 매거진 NME는 홈페이지에 서울 콘서트 리뷰에서 별점 5점 만점을 부여했다. 이들은 “그가 무대를 얼마나 그리워했는지 확실히 알 수 있었다. 그리고 바로 그곳이 제이홉이 가장 빛나는 무대였다. 방탄소년단의 멤버로 이미 충분히 (자신의 능력을) 입증했고, 이번에는 솔로 아티스트로 다시 한번 증명했다. 그는 자신의 재능을 한껏 드러냈고 그 어느 때보다 강렬한 에너지를 발산했다”고 호평했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]