원위, 신곡 '별 헤는 밤' MV 티저…‘밴드 사운드+파워풀 보컬’ 눈길

'실력파 보이밴드' 원위(ONEWE)가 강렬한 밴드 퍼포먼스를 선사한다.

원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 오늘(3일) 0시 공식 SNS 채널을 통해 정규 2집 'WE : Dream Chaser(위 : 드림 체이서)'의 타이틀곡 '별 헤는 밤 (The Starry Night)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.

영상에는 원위가 우주를 연상케 하는 공간과 아지트를 넘나들며 강렬한 밴드 퍼포먼스를 펼치는 모습이 담겼다. 밤하늘의 별을 바라보는 다섯 멤버의 모습도 그려지며 몽환적인 분위기를 자아낸다.

특히 신곡 '별 헤는 밤 (The Starry Night)'의 밝고 신나는 밴드 사운드가 질주하듯 펼쳐지며 귀를 사로잡는다. 멤버들의 파워풀한 보컬과 "우린 별 헤는 밤하늘을 달려", "가득히 채워진 너를 보며 영원을 약속해" 등의 서정적 가사가 어우러져 완곡에 대한 기대감을 높인다.

'WE : Dream Chaser'는 원위가 정규 1집 'ONE' 발매 이후 약 5년 만에 선보이는 정규 앨범이다. 멤버 강현이 작업한 타이틀곡 '별 헤는 밤 (The Starry Night)'을 비롯해 수록곡 11곡 전부 멤버들의 자작곡이다. 더욱 짙어진 원위만의 감각적 음악 세계를 만날 수 있을 것으로 기대된다.

원위의 정규 2집 'WE : Dream Chaser'는 오는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

