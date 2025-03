“따듯이 안아줘” 영파씨, 감성과 반전의 ‘COLD’ [SW신곡]

‘국힙 딸래미’ 영파씨가 감성적인 변신으로 봄을 맞이한다.

영파씨가 한 편의 영화같은 앨범으로 돌아왔다. 오늘(2일) 오후 6시 공개된 스페셜 앨범 ‘콜드(COLD)’는 전작 '에이트 댓(ATE THAT)' 발매 이후 약 8개월 만에 선보이는 앨범이다. 멤버 전원이 수록곡 작사에 참여해 음악적 성장을 보여준다. 영화 상영 일정을 본떠 만든 컴백 스케줄러를 시작으로 한 편의 영화가 개봉하는 듯한 티징 프로모션으로 기대를 높였던 바다.

타이틀곡 ‘콜드(feat.10CM)’는 마음을 어지럽게 헤집는 ‘온도차’에 대해 이야기하는 곡이다. 클래시컬한 붐뱁 비트 위에 펼쳐지는 아련한 기타 리프가 더해졌다. 10CM의 매력적인 보컬이 도입부를 담당했다면, 보컬과 랩을 넘나드는 영파씨 멤버의 목소리가 어우러져 시너지를 낸다.

How you been? Lonely night

따뜻이 안아줘

oh How could you be so cold

겨울이 가면 꼭 봄이 올거라며

oh How could you be so cold

i'm so COLD

i love you and i hate you then i feel so cold

i miss you when i kissed you then i'm sick so cold

저 밤새 녹아 내려버린 첫눈처럼

oh How could you be so cold?

‘콜드’ 뮤직비디오는 대만 올 로케이션으로 진행됐다. 영파씨가 처음 시도하는 드라마타이즈 형식의 뮤직비디오로 대만 유명 감독 레미 황이 연출을 맡았다. 대만 배우 증경화가 남자 주인공으로, 위연정과 도은을 필두로 멤버들이 직접 연기에 나섰다. 증경화는 대만의 떠오르는 청춘 스타로, 영화 '반교: 디텐션', '디어 마이 고스트'로 알려져왔다.

드라마타이즈 형식의 뮤직비디오의 ‘킥’을 제대로 살렸다. 과거 주인공들이 가진 가족사의 아픔, 이를 복수하기 위한 남매의 이야기다. 어린시절 아빠에게 버림받은 남매는 각각 위연정과 증경화가 맡아 호흡했다. 도은은 둘의 아빠가 꾸린 새 가정의 사랑받는 딸이다. 서서히 풀려가는 서사에 긴장을 놓을 수 없는 반전까지 보고 듣는 재미를 동시에 충족시킨다. 다소 뻔한 내용일 수 있지만, 요즘은 흔치 않은 드라마타이즈 형식의 뮤직비디오는 곡의 분위기를 효과적으로 전달함과 동시에 몰입도까지 높여준다.

총 7곡이 수록된 이번 스페셜 앨범에는 ‘콜드’를 비롯해 ‘러브스타그램(Lovestagram)’, ‘블루 닷(Blue Dot)’, ‘대디 돈트 리브 미(Daddy Don’t Leave Me)’, ‘산타클로스 레프트 미 노 굿즈(Santa Claus left me no goodz)’, ‘오스카즈 드로잉(Oskar's Drawing) 등 5개 가창곡과 2개 연주곡이 수미상관을 이루고 있다. 뮤직비디오에 등장하는 인물들의 심경을 대변하는 곡으로 구성돼 독특한 감상 포인트가 될 것으로 보인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]