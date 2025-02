‘6인조 신예’ 젠블루, 6일 데뷔…걸그룹 대전 합류

신인 그룹 젠블루(GENBLUE)가 신인 걸그룹 대격돌에 합류한다.

소속사 텐엔터테인먼트 측은 오는 3월 6일 오후 6시(KST) 다국적 걸그룹 젠블루의 첫 번째 미니앨범 ‘ACT LIKE THAT’의 발매 소식을 전했다. 대만의 국민적인 인기 오디션 프로그램 ‘미래소녀(NEXT GIRLZ)’에서 최종 우승을 차지하며 작년 9월 ‘COCOCO’로 한국에서 정식 데뷔한 이들은, ‘제32회 대한민국문화연예대상’에서 ‘K-POP 신인상’을 수상하며 K-POP의 영역을 넓혔다는 평을 이끈 바 있다.

'젠블루'라는 팀명은 ‘Generation’과 하늘과 바다를 연상시키며 무한한 가능성을 상징하는 ‘Blue’를 합쳐, 도전을 멈추지 않는 새로운 시대의 아이콘이 되고자 하는 포부를 담았다.

젠블루는 서바이벌에서 승리한 6명의 소녀들로 구성된 그룹으로, 먼저 댄스부터 랩까지 모든 것에 능통한 리더 씬(XXIN)은 레전드 댄서 제이블랙에게 인정받은 댄스 실력으로 챌린지를 함께 촬영한 이력이 있는 만능 캐릭터다. 또 유일한 한국인 멤버인 실력파 메인 보컬 아연(AYEON), 출중한 보컬과 기타 실력으로 '수퍼 아이돌'이라는 애칭을 지닌 메인 보컬 위엔(YUAN), 젠지 세대 그 자체인 백만 팔로워의 틱톡커이자 서브 래퍼 리리(LILI), 재치 넘치는 끼로 무장한 서브 보컬 아야코(AYAKO), 청순한 외모와 달리 사격이 특기인 반전 카리스마 막내이자 비주얼을 책임지고 있는 니코(NICO)까지 총 6명으로 구성되어 있다.

이들의 첫 번째 미니앨범 ‘ACT LIKE THAT’에는 동명의 타이틀곡 ‘ACT LIKE THAT’과 함께 수록곡 ’OH!’, ‘SLOW DOWN’, ‘봄이 오나봐’까지 총 4곡이 담긴다. 특히 타이틀곡 ‘ACT LIKE THAT’은 빠른 리듬과 자극적이며 중독적인 사운드가 돋보이는 팝댄스곡으로, 젠블루가 세상을 향해 나아가는 모든 순간 주변의 시선을 의식하지 않고 지금까지 해온 것처럼 당당하게 날아오르겠다는 포부의 메시지를 담는다.

