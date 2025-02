걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제가 헤어 스타일리스트 헤수스 게레로(34)의 사망에 애도를 표했다.

로제는 25일 자신의 소셜미디어에 "더 스위티스트 에인절 웬 아이 니디드 원 더 모스트. 아이 러브 유 소 머치. 앤드 아이 이스 유 올레디(the sweetest angel when I needed one the most. I love you so much. and I miss you already)(내가 가장 필요할 때 찾아온 가장 사랑스러운 천사. 정말 사랑해. 벌써 보고 싶어)"라고 적고 생전 고인과 함께 찍은 사진을 올렸다.

이날 NBC 뉴스 등 외신에 따르면 게레로는 지난 23일 사망했다. 사인은 알려지지 않았다. 고인의 여동생은 "불행히도 그의 죽음은 매우 갑작스럽고 예기치 않게 찾아왔다"고 밝혔다.

게레로는 로제 뿐 아니라 미국 모델 카일러 제너, 가수 케이티 페리, 제니퍼 로페즈 등의 헤어 스타일리스트로도 활동했다.

한편 로제는 2016년 '블랙핑크' 멤버로 데뷔했다.

'마지막처럼' '뚜두뚜두(DDU-DU-DDU-DU)' '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' '핑크 베놈(Pink Venom)' 등의 히트곡을 냈다.

로제는 2021년 싱글 1집 'R'로 솔로 데뷔했다. 지난해 10월 미국 팝스타 브루노 마스와 발매한 듀엣곡 '아파트(APT.)'로 큰 사랑을 받았다. 이 곡은 2주 연속 빌보드 '핫100' 7위를 기록했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<뉴시스>뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]