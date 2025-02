2NE1 멤버 CL이 콘서트를 마치고 포스 넘치는 근황을 공개했다.

CL은 24일 오후 자신의 인스타그램에 2장의 사진을 게재한 후 “Thank you Thank you Thank you”라고 멘트를 더해 근황을 알렸다.

사진 속 CL은 블랙 스타일링으로 시크하면서도 카리스마 있는 포즈로 남다른 포스를 뽐내고 있다. 그의 멘트는 지난 22일부터 23일까지 양일간 진행된 마카오 콘서트를 마치고 팬들에게 전하는 것으로 보인다.

이에 팔로워들은 “웰컴백 투어 수고하셨습니다!”, “우리가 더 많이 고맙다고 말하고 싶어요”, “고마워 고마워“라며 해당 메시지에 답글을 남기며 훈훈함을 더했다.

한편 2개 도시, 25회 공연을 마친 2NE1은 오는 4월 12일·13일 서울에서 앙코르 콘서트로 투어의 대미를 장식한다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com 사진=CL 인스타그램

