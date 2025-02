WayV(웨이션브이), 해냈다…15개 지역 총 20회 공연 완주

WayV(웨이션브이)가 서울 공연을 끝으로 첫 단독 콘서트 투어의 화려한 막을 내렸다.

‘2025 WayV CONCERT [ON THE Way] in SEOUL’(2025 웨이션브이 콘서트 [온 더 웨이] 인 서울)은 2월 22~23일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 개최했으며, 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE와 위버스를 통해 동시 생중계되어 전 세계 팬들도 이번 공연을 함께 즐겼다.

이로써 WayV는 지난해 8월 나고야부터 서울까지 총 15개 지역 20회의 성공적인 공연을 펼친 것은 물론, 글로벌 팬들과 잊지 못할 추억을 쌓으며 첫 단독 콘서트 투어 피날레를 장식했다.

이번 서울 공연에서 WayV는 웅장한 ‘天选之城 (Moonwalk)’(문워크), ‘Turn Back Time (Korean Ver.)’(턴 백 타임), ‘无翼而飞 (Take Off)’(테이크 오프) 무대로 오프닝을 연 후, 에너제틱한 퍼포먼스의 ‘Poppin’ Love (心动预告)’(팝핀 러브), 세련되고 감각적인 무드의 ‘Miracle’(미라클)과 전주부터 관객들의 떼창을 이끌어낸 ‘月之迷 (Nectar)’(넥타), 케이지를 활용해 관능적인 분위기를 배가한 ‘Love Talk’(러브 토크) 등 독보적인 음악과 압도적인 퍼포먼스로 그간 탄탄히 구축해온 WayV만의 다채로운 음악 세계를 펼쳤다.

특히 서울에서 열린 콘서트인 만큼 긍정적인 에너지로 가득한 ‘HIGH FIVE’(하이파이브), 강렬한 매력이 돋보이는 ‘Kick Back (Korean Ver.)’(킥 백), WayV표 올드스쿨 힙합으로 국내 음악방송 3관왕을 차지하며 큰 사랑을 받은 ‘FREQUENCY (Korean ver.)’(프리퀀시), 곡 제목처럼 늑대를 연상시키는 퍼포먼스가 인상적인 ‘She A Wolf’(쉬 어 울프), WayV에게 첫 음악방송 1위를 안겨주며 멤버들과 팬들 모두에게 특별한 의미로 남은 ‘Give Me That (Korean ver.)’(기브 미 댓) 등 한국어 곡들의 무대도 선사해 뜨거운 호응을 얻었다.

더불어 쿤의 감미로운 피아노 연주로 포인트를 더한 ‘时间拼图 (Broken Love)’(브로큰 러브), WayV의 감성적인 보컬을 만끽할 수 있는 ‘No One But you’(노 원 벗 유)와 ‘Call Me’(콜 미), 쿤, 텐, 샤오쥔의 조화로운 보이스로 감동을 안겨준 ‘天空海 (Horizon)’(호라이즌), 헨드리와 양양의 유려한 랩과 여유로운 무대 매너로 시선을 사로잡은 ‘RODEO (冒险行动)’(로데오), 스탠딩 마이크 연출로 몰입도를 한껏 높인 ‘Deep Ocean’(딥 오션) 등 다양한 무대들이 이목을 집중시켰다.

또한 WayV는 앙코르 섹션에서 ‘Be Alright (未来电台)’(비 올라잇), ‘Bandage’(밴디지) 등을 부르며 공연 마지막까지 청량하고 기분 좋은 에너지를 불어넣었으며, “항상 옆에 있어주는 웨이즈니(WayZenNi, 공식 팬클럽명) 너무 고맙다. 여러분이 있기에 지금의 WayV가 있다. 우리는 팬분들과 함께 한 걸음씩 더 높은 곳으로 나아가겠다. 올해도 많은 활동과 새로운 무대들이 기다리고 있으니 많이 기대해달라”고 말해 앞으로 이어갈 눈부신 활약을 더욱 기대케 했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]