'육각형 걸그룹 컴백' 엔믹스, 밴드 라이브로 데뷔곡 가창…특별 영상 풀었다

NMIXX(엔믹스)가 데뷔 3주년 기념 콘텐츠를 선보이고 팬들과 돈독한 유대를 다졌다.

NMIXX는 2022년 2월 22일 데뷔 싱글 'AD MARE'(애드 마레)와 타이틀곡 'O.O'(오오)로 가요계 첫발을 내디뎠다. 두 가지 이상의 장르를 한 곡에 융합해 다채로운 매력을 느낄 수 있는 'MIXX POP'(믹스 팝)을 중심으로 특색 있는 음악, 탄탄한 실력, 반짝이는 매력까지 고루 갖춘 '육각형 걸그룹'으로 자리매김하며 국내외 K팝 팬들에게 너른 사랑을 받고 있다.

이들은 2025년 2월 22일 데뷔 3주년을 맞이해 그룹 공식 유튜브 채널에 보컬 라이브 콘텐츠를 게재하고 늘 커다란 응원을 보내주는 전 세계 엔써(팬덤명: NSWER)와 특별한 날을 기념했다. 22일 오후 6시에는 데뷔곡 'O.O' 파트 2 버전, DAY6(데이식스)의 'HAPPY'(해피), 미니 3집 수록곡 'Moving On'(무빙 온)을 가창한 모음 영상 'NMIXX(엔믹스) 3rd Anniversary Live Clip Band ver.'(엔믹스 3주년 기념 라이브 클립 밴드 버전)이 공개됐다. 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진의 감미로운 음색과 풍성한 밴드 라이브가 어우러져 듣는 재미를 높였다.

오후 11시에는 선배 아티스트 DAY6의 인기곡 'HAPPY' 커버 영상을 완곡 버전으로 오픈했다. 지난해 8월 유튜브 채널 '동네스타K'에 출연해 해당 곡을 노래하며 열띤 반응을 이끈 바 있는 NMIXX는 성원에 힘입어 풀 커버 영상을 선사해 엔써를 기쁘게 했다. 보컬 실력은 물론 여섯 멤버 간의 호흡, 유쾌한 에너지로 보는 이들에게 행복감을 전했다. 멤버들은 "엔써 덕분에 매일 행복했다. 응원해 주셔서 감사하고 다음 활동도 열심히 준비하고 있으니 많이 기대해달라. 엔써 사랑해"라고 마음을 표했다.

뜻깊은 데뷔 3주년을 맞이한 NMIXX는 최근 두 번째 팬 콘서트 투어 'NMIXX 2ND FAN CONCERT TOUR 'NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB''(엔믹스 체인지 업 : 믹스 랩)을 전개하며 글로벌 인기를 확장 중이다. 2024년 10월 서울에서 포문을 연 팬 콘서트 투어는 올해 1월 11일과 12일 도쿄에 이어 2월 19일(이하 현지시간)과 20일 멕시코시티까지 성황리 개최됐다. 멕시코시티 아우디또리오 블랙베리(AUDITORIO BB)에서 진행된 공연에서는 'Young, Dumb, Stupid'(영, 덤, 스투피드), 'Soñar (Spanish Ver.)'(쏘냐르 (스패니시 버전)), 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스)' 등 대표곡 퍼포먼스와 콜롬비아 출신 유명 가수 카롤 지(Karol G) 커버 무대 등 풍성한 스테이지를 보여주며 현지 팬심을 매료했다. 기세를 몰아 22일~23일 산티아고, 28일 상파울루, 4월 19일~20일 타이베이, 26일 홍콩 등지로 열기를 잇는다.

한편 NMIXX는 3월 17일 오후 6시 네 번째 미니 앨범 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드)를 발매하고 컴백한다. 약 7개월 만에 새롭게 선보이는 신보이자 미니 2집 'Fe3O4: BREAK'(에프이쓰리오포: 브레이크), 미니 3집 'Fe3O4: STICK OUT'(에프이쓰리오포: 스틱 아웃)으로 이어지는 'Fe3O4' 시리즈의 대미를 화려하게 장식할 것으로 기대를 모은다.

