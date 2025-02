SM 첫 영국 보이그룹 디어앨리스, 데뷔곡 ‘Ariana’ 발매

SM엔터테인먼트(이하 SM)와 카카오엔터테인먼트의 첫 영국 보이그룹 '디어앨리스(dearALICE)’의 데뷔곡이 발매되어 화제다.

디어앨리스의 데뷔곡 ‘Ariana’(아리아나)는 오늘(21일) 0시(현지시간) 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 음원 공개되어 뜨거운 반응을 얻고 있으며, 런던의 아름다운 도시 풍경과 역동적인 안무가 담긴 뮤직비디오도 추후 오픈될 예정이어서 전 세계 팬들의 높은 관심이 기대된다.

첫 싱글 ‘Ariana’는 닿을 듯 닿지 않는 여인을 갈망하는 솔직한 감정을 노래한 일렉트로 팝 댄스 곡으로, 리타 오라(Rita Ora), 에드 시런(Ed Sheeran) 등 다양한 아티스트들의 히트곡을 프로듀싱한 유명 프로듀서 시바(SIBA)가 작업에 참여해 모던하게 완성했으며, 감각적인 사운드와 디어앨리스의 다이내믹한 에너지, 매력적인 보컬이 어우러져 듣는 재미를 더한다.

특히 디어앨리스는 “우리의 모든 열정을 담은 데뷔곡 ‘Ariana’를 마침내 발매하게 되어 정말 벅차고 기쁘다. 그동안 기다려준 팬들과 이 순간을 함께 나눌 수 있어 정말 행복하고 감사하다”며 진심 어린 소감을 전했다.

앞서 디어앨리스는 지난 1월 ‘SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL’(에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울)과 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 신곡 ‘Ariana’의 무대를 선공개해 눈길을 사로잡았으며, 중독적인 사운드와 파워풀한 퍼포먼스로 생동감 넘치는 스테이지를 펼쳐 글로벌 팬들의 좋은 반응을 얻었다.

또한 지난해 8-9월 영국 공영방송 BBC One에서 방영된 TV 시리즈 ‘메이드 인 코리아: 더 케이팝 익스피어리언스(Made in Korea: The K-Pop Experience)’를 통해 블레이즈 눈(Blaise Noon), 덱스터 그린우드(Dexter Greenwood), 제임스 샤프(James Sharp), 올리버 퀸(Oliver Quinn), 리스 카터(Reese Carter) 다섯 멤버들의 데뷔를 위한 K팝 트레이닝 여정을 담아내 이목을 집중시킨 만큼, 디어앨리스의 데뷔곡 ‘Ariana’ 활동에도 큰 기대가 모이고 있다.

한편, SM과 카카오엔터는 미국 유명 음악 레이블 감마(gamma.)와의 전략적 파트너십을 통해 디어앨리스의 데뷔 앨범 프로듀싱부터 앨범 발매 및 유통, 마케팅, 브랜드 파트너십 등 전방위적 프로모션을 펼쳐갈 계획이며, 매니지먼트는 영국 엔터테인먼트 회사 문앤백 미디어(Moon&Back Media)가 담당한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

