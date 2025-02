만삭임에도 김민희 홍상수 따라 독일행…베를린국제영화제 동반 참석

홍상수 감독, 배우 김민희 출처 뉴시스

홍상수 감독의 신작 ’그 자연이 네게 뭐라고 하니’가 제75회 베를린국제영화제 경쟁 부분에 초청받은 가운데 배우 김민희가 동반 참석한다.

지난 19일 BBS는 홍상수 감독과 김민희가 인천국제공항 1터미널에서 독일 뮌헨행 비행기에 타는 모습을 보도했다. 김민희는 선글라스와 마스크로 얼굴을 가린 가운데 긴 코트 사이로 만삭의 모습이 눈길을 끌었다. 이들은 20일(현지시각) 오후 1시 55분 영화 '그 자연이 네게 뭐라고 하니'(What Does that Nature Say to You)의 프리미어와 프레스 컨퍼런스 행사에 참석하기 위해 출국한 것으로 알려졌다.

이번에 초청받은 영화 ’그 자연이 네게 뭐라고 하니'는 홍상수 감독의 전작들에 다수 출연해온 하성국, 권해효, 조윤희 등이 함께 참여한 작품으로 삼십대 시인 동화가 그의 연인 준희에 집에 우연히 방문하게 되면서 벌어지는 일들을 담는다. 국내 개봉은 올 하반기 예정되어 있다.

홍상수 감독은 베를린국제영화제에서 '밤의 해변에서 혼자'로 제67회 은곰상 여우주연상을, '도망친 여자'로 제70회 은곰상 감독상을, '인트로덕션'으로 제71회 은곰상 각본상을, '소설가의 영화'로 제72회 은곰상 심사위원대상을, '여행자의 필요'로 제74회 은곰상 심사위원 대상을 수상한 바 있다.

