‘첫 유닛곡 수록’ 제로베이스원, 신곡 '블루' MV 티저 공개

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 파란만장한 청춘의 자화상을 그린다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(20일) 공식 유튜브 채널을 통해 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 타이틀곡 '블루(BLUE)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.

공개된 영상에는 각자의 '블루'와 마주한 제로베이스원의 모습이 담겼다. 누군가는 머리를 헝클어트리거나 눈물을 흘리고, 또 누군가는 서로에게 의지한 채 미래를 약속한다.

영상은 'In blue, I finally bloom'이라는 내레이션과 함께 물속에 잠기는 장하오의 모습으로 마무리된다. 또한 영상과 함께 게재된 'Sad and beautiful, blue becomes a piece of life.'라는 문구에서도 알 수 있듯, 누구나 현실의 어려움(BLUE)으로부터 도망치려 하지만 그러한 성장통이 결국 인생을 더욱 아름답게 만든다는 메시지를 담고 있다.

'블루'는 제로베이스원이 전작의 타이틀곡인 '굿 소 배드(GOOD SO BAD)'에 이어 히트 메이커 켄지(KENZIE)와 두 번째로 호흡을 맞추는 곡이다. 제로베이스원을 대표하는 색이자, 양가적인 의미를 지닌 '블루'를 주제로 '미스터리 청량'의 매력을 전할 것으로 기대된다.

'블루 파라다이스'는 제로베이스원이 미니 4집 '시네마 파라다이스(CINEMA PARADISE)' 발매 이후 약 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 데뷔 첫 유닛곡이 수록되며 아홉 멤버의 한층 진화된 음악적 역량을 만날 수 있다.

한편, 제로베이스원의 미니 5집 '블루 파라다이스'는 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

