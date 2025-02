딜라이티, 피아노 연주자가 선보일 찬송 자장가 앨범…오늘(20일) ‘마이 하트’ 발매

피아노 아티스트 딜라이티가 특별한 찬송 자장가 프로젝트 앨범을 공개한다.

딜라이티 20일 정오 각종 음원 사이트를 통해 찬송 자장가 프로젝트 앨범 ‘My heart’(마이 하트)를 발매한다.

‘My heart’는 하나님을 찬양하는 곡들로 선별된 앨범으로, 앞서 딜라이티가 선보인 클래식 자장가 앨범과는 또 다른 잔잔한 울림을 준다. 밝은 피아노 선율과 함께 어우러지는 따뜻한 모닥불, 풀벌레 등 다양한 자연의 소리들로 편안함을 선물할 예정이다.

‘My heart’는 딜라이티가 소리와 음악이 인간의 심리와 신체에 미치는 영향을 연구하는 기관 사운드오브네이처와 함께한 앨범이다. 자연의 소리와 찬송 음악의 조화를 통해 수면의 질을 높이는 데 중점을 뒀다.

딜라이티는 앞서 선보인 클래식 자장가 앨범 시리즈로 많은 사랑을 받아왔다. 이어 총 10곡이 수록된 찬송 자장가 앨범 ‘My heart’까지 선보이는 만큼, 어떤 힐링의 소리들을 선보일지 기대가 뜨겁다.

한편, 앞서 ‘Come to me and rest’(컴 투 미 앤 레스트)로 소킹 장르의 선두주자라는 수식어를 얻은 딜라이티는 최다 인디 아티스트를 보유한 로칼하이레코즈의 CCM 레이블 인카운터뮤직에 소속됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

