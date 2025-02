BTS 제이홉, ‘롤라팔루자 베를린’ 뜬다…헤드라이너 출격

방탄소년단 제이홉이 또 한 번 ‘롤라팔루자’의 헤드라이너로 출격한다. ‘롤라팔루자 시카고’ 피날레를 장식한 지 3년 만이다.

제이홉은 오는 7월 12~13일(이하 현지시간) 독일 올림피아스타디움 베를린에서 개최되는 ‘롤라팔루자 베를린’(Lollapalooza Berlin)의 헤드라이너로 메인 무대에 오른다. 올해로 10주년을 맞은 ‘롤라팔루자 베를린’은 제이홉과 함께 저스틴 팀버레이크(Justin Timberlake), 벤슨 분(Benson Boone), 아민 반 뷰렌(Armin van Buuren) 등 쟁쟁한 라인업을 발표했다.

‘롤라팔루자 베를린’은 제이홉을 “선구자이자 아이콘”이라 소개하며 “그는 전 세대의 심장을 뛰게 하는 존재다. 제이홉의 음악은 힙합(Hip hop)과 팝(Pop), 무한한 에너지를 융합한다. 무엇과도 비교할 수 없는 그의 쇼는 강력한 존재감과 음악성으로 경계를 초월한다”라고 호평했다.

제이홉이 유럽의 대형 음악 페스티벌에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 특히 독일에서의 공연은 2018년 개최된 방탄소년단의 월드투어 ‘LOVE YOURSELF’ 이후 약 6년 9개월 만이다.

제이홉은 ‘롤라팔루자’ 메인 무대에 선 최초의 한국 가수다. 2022년 ‘롤라팔루자 시카고’에서 약 1시간 동안 총 18곡을 열창하며 10만 5000여 관객과 호흡했다. 당시 외신은 “역사적인 헤드라인 세트를 선보인 진정한 솔로 아티스트”(NME), “음악의 역사책에서 눈에 띄는 한 페이지를 장식할 수 있을 것”(컨시퀀스 오브 사운드) 등 극찬을 쏟아냈다.

한편 제이홉은 오는 28일~3월 2일 총 3일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 ‘j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL’을 개최하고 월드투어에 돌입한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

