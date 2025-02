‘3월24일 데뷔’ 키키, 데뷔앨범은 ‘언컷 젬’…K팝 새 장 연다

신인 그룹 키키(KiiiKiii) 다섯 멤버가 베일을 벗었다.

스타쉽엔터테인먼트는 지난 17일 키키의 공식 웹사이트를 개설했다. 멤버들의 정체가 담긴 프로필은 물론, 독창적인 콘셉트의 '잼 공장' 테마를 통해 그룹 아이덴티티를 색다르게 소개하는 공간이다. 웹사이트를 통해 공개된 KiiiKiii(키키) 멤버의 정체는 지유(JIYU), 이솔(LEESOL), 수이(SUI), 하음(HAUM), 키야(KYA)다.

'잼 공장'을 콘셉트로 한 KiiiKiii(키키)의 공식 웹사이트 역시 눈길을 끈다. 사이트에 접속하는 순간, 메인 화면을 가득 채운 푸르른 초원과 함께 "DELICIOUS JAMS FOR EVERY OCCASIONS"(모든 순간을 위한 맛있는 잼)이라는 문구가 방문객을 맞이한다. 웹사이트 상단에는 'Home(홈)', 'Jams(잼)', 'Staff(스태프)', 'Shop(숍)', 'FAQ' 등의 내비게이션 메뉴가 자리하고 있다.

'Jams' 페이지는 KiiiKiii(키키)의 독창적인 세계관을 반영해 총 6가지 테마로 구성됐다. 지난 16일 선공개된 첫 번째 데뷔 타이틀 곡과 동일한 이름의 'I DO ME(아이 두 미)'를 비롯해, 'THERE THEY GO(데어 데이 고)', 'BTG', '한 개뿐인', 'DEBUT SONG(데뷔 송)', 'GROUNDWORK(그라운드워크)'까지 다양한 콘셉트를 담고 있다. 특히, 'DEBUT SONG'과 'GROUNDWORK'는 현재 잠금 상태로 설정돼 있으며, 향후 공개될 예정이라 더욱 궁금증을 자아낸다.

먼저 농장의 구글 맵처럼 꾸며진 'I DO ME' 섹션에는 총 6개의 핀이 놓여 있다. 각 핀을 클릭하면 KiiiKiii(키키) 멤버들의 다채로운 매력을 담은 콘셉트 포토가 펼쳐진다. 자연 속에서 자유롭고 순수한 순간을 담은 모습, 서정적인 풍경과 거칠고 야생적인 감성이 공존하는 장면, 그리고 빈티지한 무드와 감각적인 스트리트 스타일이 조화를 이루는 콘셉트까지. 멤버들은 각기 다른 6가지 콘셉트를 통해 다채로운 개성과 독보적 분위기를 선보인다.

'THERE THEY GO'와 'BTG' 섹션은 KiiiKiii(키키)의 음악을 BGM으로 들으며 드라이브를 즐기거나 다양한 아이템으로 캐릭터를 꾸미는 등의 인터랙티브 웹페이지로 구성되어 재미를 더했다. '한 개뿐인' 섹션에서는 KiiiKiii(키키) 멤버들이 직접 쓴 손편지를 확인할 수 있다. 방문객은 멤버들의 편지를 마우스로 클릭해 내용을 볼 수 있다.

'Staff' 페이지는 잼 공장 직원으로 변신한 지유(JIYU), 이솔(LEESOL), 수이(SUI), 하음(HAUM), 키야(KYA)의 독특한 모습을 만나볼 수 있다. 방문자는 멤버들의 이미지에 마우스를 가져가거나 클릭하면 사진이 변하는 효과를 통해 숨겨진 다양한 모습을 확인할 수 있다. 멤버들은 개성 넘치는 포즈로 팀의 독창적인 세계관을 입체적으로 보여준다.

웹사이트를 통해 공개한 멤버들의 독보적인 개성과 팀 방향성, 그리고 세밀하게 설계된 디지털 콘텐츠는 KiiiKiii(키키)가 앞으로 선보일 모습에 더욱 기대감을 증폭시키고 있다. 아직 베일에 싸여 있는 'DEBUT SONG'과 'GROUNDWORK'는 어떤 이색적인 이벤트를 담고 있을지 기대된다.

KiiiKiii(키키)는 스타쉽이 4년 만에 론칭하는 그룹으로, 팀명을 제외한 그 어떤 정보도 공개하지 않은 상태에서 지난 16일 첫 번째 데뷔 타이틀 곡 'I DO ME' 뮤직비디오를 깜짝 공개하는 파격 프로모션으로 화제를 모았고, 공개 12시간 만에 국내 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에 올랐으며, 오늘(19일) 오후 1시 기준 인기 급상승 뮤직비디오 1위를 차지했다.

한편, KiiiKiii(키키)는 3월 24일 데뷔 앨범 'UNCUT GEM(언컷 젬)'을 발매, 감각적이고 독창적인 음악과 멀티 플랫폼 시대에 최적화된 독보적인 비주얼 크리에이티브를 바탕으로 K팝 정서의 새로운 노선을 선보일 예정이다.

