'슈퍼밴드2 우승' 크랙샷, 강렬한 메탈 신보…오늘(19일) 'Get Over' 발매

글램 메탈 밴드 크랙샷(Crackshot)이 록매니아들의 취향을 저격할 강렬한 신곡 'Get Over'로 2025년 첫 활동의 포문을 연다.

크랙샷(빈센트, 윌리 K, 대니 리, 싸이언)의 소속사 록스타뮤직앤라이브 측은 오늘(19일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 크랙샷(Crackshot)의 신곡 'Get Over'를 발매했다.

팀의 리더인 Willy.K가 작곡, 작사한 신곡 'Get Over'는 크랙샷이 좌절스러운 상황에 직면할 때마다 수없이 느꼈던 감정을 노래한 밴드 크랙샷의 성장 스토리로 편곡에 팀의 드러머인 Danny Lee가 함께 참여해 그 의미를 더했다.

신곡 'Get Over'는 매 순간 필연적으로 마주할 고난과 시련을 끝내 극복하겠다는 결의를 크랙샷 특유의 폭발적인 에너지로 담아낸 곡이다. 격렬한 연주와 빈센트의 날카로운 가창력으로 대중의 귀를 사로잡는 것뿐만 아니라, 가사에 표현된 그들의 강한 의지는 듣는 이에게도 묵직한 위로와 응원을 선사할 예정이다.

특히 고난과 시련을 끝내 극복하겠다는 강한 결의를 표출한 곡인 만큼 두려움에 한 치 앞이 보이지 않아도 도전하는 모든 이에게 행운을, 포기하고 싶은 나날의 연속에도 내일을 기다리며 견디는 이들에게는 더 강한 끈기와 의지를, 결국엔 꺾여 좌절을 겪고 있는 이에게는 다시 일어날 수 있는 용기를 줄 것으로 기대된다.

빈센트(보컬), 윌리K(기타), 대니 리(드럼), 싸이언(베이스)으로 구성된 4인조 글램 메탈 밴드 크랙샷은 지난 2021년 방송된 '슈퍼밴드2' 우승의 주역으로 'Go Away', 'Follow Me', 'Goodbye My Love', 'Walking On Fire', 'INFP' 등의 곡으로 큰 사랑을 받고 있다.

신곡 'Get Over'를 발표하는 크랙샷은 다가오는 21일 단독 콘서트 'We Are Crackshot vol.4'를 개최하고 작년보다 더욱 숨 가쁘게 달릴 음악적 행보를 예고했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

