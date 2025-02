‘믿고 듣는’ 데이식스, 도쿄도 홀렸다…“따스한 봄에 다시 만나요”

‘믿고 듣는 데이식스’의 파워가 열도도 장악했다.

DAY6는 지난 12일~13일 일본 오사카 오릭스 시어터(ORIX THEATER)에서 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(포에버 영) 일환 단독 콘서트를 개최했고 15일과 16일에는 일본 도쿄 마쿠하리 이벤트 홀(Makuhari Event Hall)에서 2회 공연을 열고 팬들과 만났다. 이번 일본 공연은 지난 2018년 10월 진행된 라이브 투어 이후 약 6년 4개월 만에 개최되는 것으로 현지 팬들에게 소중한 선물이 됐다. 특히 오사카와 도쿄 2개 도시 4회 공연 모두 전석 매진을 기록해 압도적인 티켓 파워까지 뽐냈다.

DAY6는 '모든 순간을 노래하는 밴드'라는 수식어처럼 삶의 감정을 그려낸 노래들로 세트리스트를 구성해 도쿄의 밤을 아름답게 물들였다. 직접 작사, 작곡한 풍부한 명곡들을 진심을 다해 연주하고 열창하며 관중과 소통했다.

'Best Part'(베스트 파트)로 공연의 포문을 연 멤버들은 'Better Better'(배터 배터), 'Healer'(힐러), 한 페이지가 될 수 있게'로 시작의 설렘을 노래했고 '그녀가 웃었다', 'How to love'(하우 투 러브), '쏟아진다', 'Say Wow'(세이 와우)로는 사랑의 행복을 속삭였다. 이어 '예뻤어', 'I Loved you'(아이 러브드 유), '놓아 놓아 놓아', 'Congratulations'(콩그레츄레이션스), 'Love me or Leave me'(러브 미 오어 리브 미) 스테이지로 진한 감성을 전하고 '괴물', 'Zombie'(좀비), '녹아내려요', 'HAPPY'(해피), '바래' 등으로는 위로를 건넸다. 마지막곡으로는 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)를 선사하며 오랜만에 갖는 반가운 현지 공연의 대미를 장식했다.

전매특허인 DAY6가 연주하고 My Day(팬덤명: 마이데이)가 노래하는 시간에는 'Sweet Chaos'(스위트 카오스), '장난 아닌데', '좋아합니다' 등 세트리스트 외 곡들을 함께 부르며 훈훈함을 더했다. 현장을 찾은 팬들은 공연 시작 전부터 한목소리로 DAY6의 노래를 불러주는가 하면 멤버들의 한마디 한마디에 열렬한 호응을 보냈다.

이에 DAY6는 "여러분과 만나기를 많이 기다리고 꿈꿔온 만큼 이틀간의 공연이 정말 빠르게 느껴졌다. 여기에 자리해 주신 모든 분들 덕분에 공연을 할 수 있었다. 저희와 즐겨주시고 놀아주시고 같이 노래 불러주셔서 진심으로 감사하다"라고 이야기했고 오는 4월 요코하마에서 열리는 공연을 예고하며 "따스한 봄에 다시 만나자. 그때까지 오늘처럼 즐거운 마음으로 행복하고 건강하게 지내다 또 만났으면 좋겠다. 언제나 진심으로 고맙고 사랑한다"는 소감을 전했다.

