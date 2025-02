홍이삭, 오는 27일 미니앨범 'The Lovers Note' 발매

가수 홍이삭이 새 미니앨범으로 돌아온다.

홍이삭은 공식 SNS 채널을 통해 콘셉트 포토를 공개하고 오는 27일 새 미니앨범 'The Lovers Note' 발매를 확정했다.

'The Lovers Note'는 사랑이란 감정의 다양한 결을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 '나는 너만 사랑할게'를 중심으로 지난 1월에 선공개된 'Lovers'와 'In The Stars', '어른아이' 'aewol' 까지 총 5곡으로 구성되어 있다.

'싱어게인3' 우승 이후 처음으로 발매하는 미니앨범인 만큼 홍이삭의 더욱 넓어진 음악 스펙트럼을 만나볼 수 있다.

홍이삭은 지난해 1월 JTBC ‘싱어게인3’에서 한계 없는 다양한 음악 스타일을 선보이며 최종 우승자에 등극했다. 지난 2월 싱글 발매를 시작으로 방송, 공연, OST참여 등 다채로운 분야에서 활약하며 많은 음악팬들의 사랑을 받고 있다.

한편, 홍이삭의 새 미니앨범 'The Lovers Note'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

