CJ ENM, 30주년 기념 프라이빗 특별전, 3월 7일까지

문화사업 출범 30주년을 공표하고 새로운 챕터를 연 CJ ENM이 30주년 기념 프라이빗 특별전 ‘하우스 오브 더 비저너리(House of the Visionary: Story to Culture)’를 진행한다.

이번 전시는 ‘가능성을 믿는 한 사람이 불안을 넘어 영감을 얻으며 경계를 허물고 시대의 아이콘이 되는 이야기’를 콘셉트로 한다. CJ ENM 30주년 기념 비저너리 선정작 20선을 소재로 한국 대중문화를 이끌어온 CJ ENM의 창조적 여정을 조명했다.

CJ ENM센터 1층에서 열리는 이번 전시에는 프랑스의 건축가 장 프루베의 ‘해체할 수 있는 집(Demountable House)’이 설치돼 눈길을 끈다. 장 프루베는 20세기 프랑스 모더니즘을 대표하는 건축가 겸 디자이너로, 건축과 가구의 경계를 허물고 기능성과 아름다움의 조화를 구현한 거장이다. CJ ENM은 더 나은 삶을 창조하는 공간의 혁신을 보여주며 한계를 넘어 새로운 가능성을 보여주는 전시를 통해 크리에이티브의 가능성을 현실화하는 ‘한국 대중문화의 집’으로서의 CJ ENM의 역할을 표현했다.

전시 영상은 그룹 제로베이스원의 석매튜가 내레이션을 맡았다. 제로베이스원은 CJ ENM이 배출한 5세대 대표 글로벌 보이그룹으로 오는 24일 미니 5집 ‘블루 파라다이스(BLUE PARADISE)’로 컴백을 앞두고 있다.

CJ ENM 관계자는 “이번 특별전은 단순한 전시를 넘어 CJ ENM이 추구해온 독창성과 한국 대중문화의 새로운 가능성을 보여주는 상징적인 자리가 될 것”이라고 말했다.

17일 문을 열어 관람객과 만나고 있다. 오는 3월 7일까지 CJ ENM 센터 1층 로비에서 사전 초청자 대상으로 진행한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]