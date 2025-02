아크, 미니 2집 발매…‘자유+개성' 정해진 틀 깬다

그룹 아크(ARrC)가 2025년 가요계 뉴 트렌드를 이끌 'nu kidz' 탄생을 알린다.

아크(앤디, 최한, 도하, 현민, 지빈, 끼엔, 리오토)는 오늘(18일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'nu kidz: out the box(뉴 키즈: 아웃 더 박스)'를 발매한다.

타이틀곡 'nu kidz(뉴 키즈)'는 2000년대 초반 힙합 신에서 영감을 받은 사운드를 재해석한 triton pop 장르다. 섹션마다 정교하게 배치된 신디사이저와 비트의 유기성이 K-팝씬에서는 생소한 사운드 텍스처를 만들어내며 아크만의 세련된 음악 스타일을 각인시킨다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 정해진 규칙을 과감하게 깨면서도, 진지한 삶의 태도를 잊지 않는 일곱 멤버의 모습이 담긴다. 아크는 나이나 국적 등에 얽매이지 않고 자신만의 방법으로 세상을 개척해 가며 실패를 두려워하지 않는 'nu kidz'의 에너지를 표현, 전 세계 리스너들과 공감대를 형성한다.

이 외에도 미니 2집에는 알고리즘이 만든 혼란스러움을 실험적인 사운드로 그려낸 'loop.dll(룹 닷 디엘엘)', 예기치 않은 사고처럼 찾아온 사랑의 설렘을 네오 소울과 R&B 장르의 접목으로 풀어낸 'accident ~ at the studio(액시던트 ~ 앳 더 스튜디오)', 서울에서 살아가는 이방인의 감정을 그린 곡이자 기존 K-POP풍의 R&B 트랙을 넘어서는 'alien in Seoul(에일리언 인 서울)', 시공간을 초월한 관계성에 초점을 둬 아크의 음악적 비전을 표현한 'connected(커넥티드)'까지 완성도 높은 총 5개 트랙이 수록된다.

특히, 아크는 'nu kidz: out the box'를 통해 기존의 '틀'을 깨고, 자신들만의 방식으로 세상과 연결된다. 또한 아크는 독창적인 힙합 사운드를 기반으로 아크표 생동감 넘치는 메시지를 전하며 가요계 뉴 트렌드를 이끌 전망이다. 자유와 개성을 기반으로 장르적 경계를 허물며 아크만의 음악적 정체성을 더욱 확고히 하는 가운데, 멤버 전원 탁월한 실력을 갖춘 '5세대 뉴 키즈' 등장을 예고한다.

한편, 아크의 미니 2집 'nu kidz: out the box'는 오늘(18일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 이들은 같은 날 오후 8시 'SBSKPOP X INKIGAYO' 유튜브 채널을 통해 생중계되는 컴백 쇼케이스에서 타이틀곡을 포함 수록곡 무대를 처음 공개할 예정이다.

