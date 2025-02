시우민, 2년 6개월만에 솔로 활동으로 기대감 상승…두번째 미니앨범 'Interview X' 프로모션 공개

사진 = INB100 공식 채널

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 시우민(XIUMIN)이 3월10일 컴백으로 본격적인 프로모션에 돌입한다.

소속사 INB100은 17일 공식 채널을 통해 시우민의 2번째 미니앨범 ‘Interview X'의 프로모션 일정을 담은 스케줄러 이미지를 공개했다.

앞서 공개된 이번 프로모션 스케줄러 이미지에서는 핸드폰 메시지 알림 형태를 연상케 하면서, 팬들의 기대감과 설렘을 선사한다.

시우민은 오는 19일 'Interview X' 앨범 트레일러를 시작으로, 트랙리스트와 총 4개 버전의 티저 이미지, 'Get to Know XIUMIN', 'Full Pack Shot', 'Interview X' Taste Tester, 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠들이 순차적으로 공개될 예정이다.

한편 시우민은 그동안 예능, 드라마 등 다양한 분야에서 활동해왔다. 솔로 앨범을 발표하는 것은 지난 2022년 9월 첫 솔로 앨범 발표 이후 2년 6개월여 만이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]