WayV, 마카오까지 찍었다…어딜 가도 ‘매진’

WayV(웨이션브이)가 첫 단독 콘서트 투어의 마카오 공연까지 성황리에 마쳤다.

WayV는 2월 15일 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터에서 ‘2025 WayV CONCERT [ON THE Way] IN MACAU’(2025 웨이션브이 콘서트 [온 더 웨이] 인 마카오)를 개최, 전석 매진을 기록하며 WayV의 높은 현지 인기를 실감케 했다.

또한 WayV는 이번 공연의 오프닝부터 ‘Moonwalk (天选之城)’(문워크), ‘超时空 回 (Turn Back Time)’(턴 백 타임), ‘Take Off (无翼而飞)’(테이크 오프) 무대를 연이어 선사해 뜨거운 에너지를 뿜어냈으며, ‘FREQUENCY’(프리퀀시), ‘Phantom’(팬텀), ‘秘境 (Kick Back)’(킥 백) 등 대표곡들을 압도적인 퍼포먼스로 선보여 현장 열기를 한껏 높였다.

더불어 쿨하고 세련된 분위기가 돋보인 ‘Miracle’(미라클)과 ‘月之迷 (Nectar)’(넥타) 매시업 무대, 매혹적인 댄스 브레이크로 시선을 사로잡은 ‘After Midnight’(애프터 미드나이트) 무대, 쿤, 텐, 샤오쥔의 감성적인 보컬 하모니를 담은 ‘天空海 (Horizon)’(호라이즌), 헨드리와 양양의 강렬한 랩이 인상적인 ‘RODEO (冒险行动)’(로데오) 유닛 무대 등 다채로운 매력의 스테이지로 관객들을 완벽히 사로잡았다.

한편, WayV는 2월 22~23일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 첫 단독 콘서트 투어의 피날레를 장식한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]