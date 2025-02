시우민, 3월10일 솔로 컴백…앨범명 ‘Interview X’

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 시우민(XIUMIN)이 2년 6개월여만에 솔로 앨범을 발표한다.

소속사 INB100(아이앤비100)은 14일 0시, 공식 채널을 통해 컴백 이미지를 공개했다.

핸드폰에 메시지 알림이 뜬 것 같은 컴백 이미지에는 “XIUMIN would like to share The 2nd Mini Album ‘Interview X’ (시우민이 미니 2집 ‘Interview X(인터뷰 엑스)’를 공유하려고 합니다)’’라는 문구와 함께 ‘25. 03.10’이라는 숫자가 표기되어 있어, 시우민이 오는 3월 10일 새 앨범을 발표할 것임을 암시하고 있다. 배경화면에는 선글라스를 착용한 시우민의 모습이 흐릿하게 담겼다.

2022년 9월 첫 솔로 앨범 발표 이후 2년 6개월여만에 발매되는 시우민의 미니 2집 ‘Interview X’는 우리가 몰랐던, 그리고 누군가는 알고 싶던 시우민에 대해 알아가는 앨범으로, 그동안 볼 수 없었던 시우민의 새로운 매력들이 담길 예정이다.

지난 8일과 9일 일본에서 개최한 엑소 첸백시(첸, 백현, 시우민) 팬미팅 ‘2025 CBX JAPAN FANMEETING ‘GET, SET, GO!’(겟, 셋, 고!)’로 2025년을 힘차게 출발한 시우민은 이번 솔로 미니 2집 ‘Interview X’를 시작으로 다양한 영역에서 활발한 활동을 이어 나갈 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]