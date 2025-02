카카오엔터, ‘아이브 동생’ 키키→‘英 보이그룹’ 디어앨리스까지…글로벌 팬덤 확장

카카오엔터테인먼트(카카오엔터)가 2025년 다양한 신인 아티스트들의 활동 계획을 알리며 이목을 집중시키고 있다.

지난해 아이유, 아이브 등 대표 아티스트들의 월드 투어 등 글로벌 활동을 활발하게 추진하며 뮤직 사업의 글로벌 영향력을 확대한 카카오엔터가 올해는 스타쉽엔터테인먼트(스타쉽)의 신인 걸그룹 키키(KiiiKiii), 카카오엔터와 SM엔터테인먼트(SM)의 북미통합법인이 선보이는 영국 보이그룹 디어앨리스(dearALICE) 등 다양한 신인 아티스트들의 활약을 예고했다.

카카오엔터는 체계적인 지원을 통해 멀티 레이블 시스템을 고도화하며 다양한 파트너들과의 협력을 통해 글로벌 영향력을 갖춘 메가IP 확보에 역량을 집중, 세계 시장에서 K팝 키플레이어로 확고하게 자리매김하겠다는 계획이다. 이를 위해 역량 있는 신인 아티스트들을 지속 발굴해 글로벌 무대에 선보일 예정. 또한 기존 아티스트들의 글로벌 활동을 한층 다각화하며 글로벌 팬덤을 더욱 견고하게 구축할 계획이다.

스타쉽은 최근 걸그룹 키키(KiiiKiii)의 데뷔 계획을 발표해 큰 관심을 받고 있다. 스타쉽이 2021년 아이브(IVE) 데뷔 이후 4년 만에 론칭하는 걸그룹으로, 아이브가 한국은 물론 전 세계에서 ‘MZ 워너비 아이콘’으로 자리잡은만큼 ‘아이브 동생’ 그룹에도 기대가 모아지고 있는 중. 실제로 키키는 인스타그램, X(구 트위터), 틱톡에 각기 다른 콘텐츠를 공개, 채널마다 유기적인 스토리텔링을 전개하며, 첫 프로모션부터 이른바 '젠지美'가 충만한 그룹의 탄생을 알려 더욱 관심을 고조시키고 있다. 구체적인 데뷔 계획이 공개되기 전임에도 불구하고, 감각적인 사진과 영상만으로도 독보적인 비주얼 크리에이티브에 대한 극찬이 이어지고 있는 것. 스타쉽은 2024년부터 멀티 프로듀싱 체계와 세분화된 매니지먼트 시스템을 견고히 갖추고, 이를 통해 아티스트별로 전폭적 지원을 강화하는데 집중하고 있다. 1본부(케이윌, 몬스타엑스, 아이브), 2본부(우주소녀, 크래비티), 3본부(키키)를 사업별 조직으로 구성해, 아티스트의 컬러를 유지하는 동시에 국내와 글로벌을 넘나들며 활발한 활동과 각 팀 간의 시너지 창출을 추진할 예정이다.

지난해 9월 데뷔한 안테나의 보이밴드 드래곤포니(Dragon Pony)는 올해 국내뿐 아니라 해외에서도 다양한 무대를 선보이며 현지 팬들과 소통을 확대한다. 보컬 안태규, 베이스 편성현, 기타 권세혁, 드럼 고강훈 등 멤버 전원이 작사·작곡·프로듀싱 능력을 갖추고 있는 실력파로, 지난해 데뷔와 동시에 ‘2024 부산국제록페스티벌’과 ‘그랜드 민트 페스티벌 2024’ 등 국내 주요 페스티벌 무대를 잇달아 접수, 전국 클럽 투어를 펼치는 등 탁월한 라이브 퍼포먼스 실력을 인정받았다. 지난해 12월 태국의 큰 음악 축제 중 하나인 ‘빅 마운틴 뮤직 페스티벌(Big Mountain Music Festival)’ 무대에 올라 현지 팬들의 호평을 받은 데 이어, 오는 2월 22일 대만의 대형 페스티벌 중 하나인 ‘이머지 페스트 2025(EMERGE FEST 2025)’ 라인업에도 이름을 올리며 글로벌 팬들과의 소통을 더욱 확대한다. 또한, 3월 29일에는 ‘더 글로우 2025(THE GLOW 2025)’에도 참석할 계획으로, 뜨거운 청춘의 에너지를 녹인 밴드 퍼포먼스로 음악 팬들을 사로잡을 계획이다.

카카오엔터와 SM의 북미 통합법인이 선보이는 영국 보이그룹 디어앨리스(dearALICE)도 올해 2월 데뷔 싱글 앨범 ‘아리아나(Ariana)’를 공식 글로벌 발매하고 본격적인 활동에 나선다. 신곡 ‘아리아나’는 다가갈 수 없는 여인을 향한 복잡한 사랑의 감정을 노래한 일렉트로 팝 댄스 곡으로, 디어앨리스는 지난 1월 정식 데뷔에 앞서 서울 고척스카이돔에서 성황리에 개최된 ‘SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL’(에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울)에 출연해 ‘아리아나’ 무대를 최초 공개하며 글로벌 음악 팬들의 이목을 집중시켰다. 특히, 카카오엔터-SM은 팝스타 스눕독, 어셔 등의 음악 레이블 감마(gamma.)와 파트너십을 체결해 디어앨리스의 데뷔 앨범 프로듀싱부터 앨범 발매 및 유통, 마케팅, 브랜드 파트너십 등 전방위 데뷔 프로모션을 진행할 계획으로 기대를 모으고 있다. 디어앨리스는 본거지인 영국을 비롯해 유럽, 북미, 아시아 등 글로벌 시장에서 다각도의 활동을 펼칠 예정이다.

여기에 카카오엔터와 긴밀한 사업협력을 이어가고 있는 SM도 신인 아티스트들의 계획을 속속 공개해 눈길을 끌고 있다. 8인조로 구성된 신인 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)를 새롭게 선보일 계획으로, 하츠투하츠는 2월 24일 첫 데뷔 싱글 ‘더 체이스(The Chase)’로 정식 데뷔할 예정이다. SM 남자 연습생으로 구성된 SMTR25도 올 한 해 SMTOWN LIVE 글로벌 투어에 참가하는 등, 검증된 실력으로 데뷔 전부터 빠르게 팬덤을 형성하고 있어 벌써부터 기대를 모은다.

카카오엔터 측은 “주요 아티스트들의 글로벌 활동을 강화하는 동시에, 탁월한 실력을 갖춘 다양한 장르의 신인 아티스트들을 지속적으로 발굴하고 글로벌 무대에 선보이며 음악 사업의 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라며, “이를 통해 글로벌 음악산업에 다양한 장르의 K팝을 소개하고 더욱 견고한 영향력을 구축할 것”이라고 전했다.

