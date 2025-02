그룹 '이즈나(izna)'가 외신의 주목을 받고 있다.

13일 소속사 웨이크원에 따르면, 최근 미국 유명 매거진 틴 보그(Teen Vogue)가 ''아이랜드2'에서 탄생해 꿈을 펼쳐낸 K팝 걸그룹 이즈나를 만나보세요(Meet izna, the K-pop Girl Group Who Grew Out of I-LAND 2 and Into a Dream All Their Own)'라는 제목의 인터뷰를 공개했다.

틴 보그는 이즈나를 "꿈을 현실로 만든 소녀들"이라고 소개했다. 또한 엠넷(Mnet) 걸그룹 데뷔 서바이벌 '아이랜드2'와 데뷔 무대 '2024 마마 어워즈(MAMA AWARDS)'까지 이어진 이들의 성장 서사에 주목했다.

특히 이즈나의 열정과 노력, 간절한 꿈이 하나가 되는 여정을 되짚으며 호평을 보냈다.

이즈나는 엠넷(Mnet) '아이랜드2'에서부터 함께한 만큼 끈끈한 팀워크와 유대감을 자랑하는 진솔한 에피소드를 공개했다.

또한 정식 데뷔 이전 올랐던 '케이콘 저머니 2024(KCON GERMANY 2024)' 무대를 언급하며 당시 벅차올랐던 감정을 드러냈다.

멤버별 다양한 이야기를 꺼내 보인 이즈나는 데뷔라는 꿈을 이뤘지만, 이는 첫 번째 챕터에 불과하다며 앞으로 펼쳐질 다채로운 행보를 예고하기도 했다.

이들은 "많은 사람들에게 우리의 이야기와 메시지를 전하고자 한다"고 포부를 전했다.

한편 이즈나는 미국 그래미 닷컴이 발표한 '올해 주목해야 할 K팝 루키(8 Rookie K-Pop Acts To Watch In 2025)'에도 이름을 올렸었다.

