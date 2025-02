[BS광장] 한국어 없는 K-팝, 정체성은 어디로

‘Kissy face, kissy face. Sent to your phone but, I’m trying to kiss your lips for real’ (로제 ‘아파트’). ‘We never met but she’s all I see at night. Never met but she’s always on my mind’(지민 ‘후’).

미국 빌보드 핫 100 등 음원차트에서 상위를 기록하고 있는 국내 아티스트들의 노래 가사 일부다. 최근 K-팝 가수들의 해외 진출이 활발해지고, 더 광범위한 대중을 공략하면서 노래에서 영어 가사가 차지하는 비중이 높아지고 있다.

11일 대중음악 차트 써클차트에 따르면 2023년 멜론 등 국내 8개 플랫폼에서 상반기(1~6월) 디지털 차트 톱 400에 오른 여성 아이돌그룹 노래에서 영어가 차지하는 비중은 41.3%로 나타났다. 2018년과 비교해보면 20% 가까이 증가했다.

아시아 시장에서의 K-팝 미래가 한정적이라는 위기의식 때문에 이 같은 흐름이 나타난 것으로 보인다. 더욱이 2020년 블랙핑크의 글로벌 성공 이후 걸그룹 시장이 해외로 눈을 돌리면서 글로벌 팬들이 즐겨 부를 수 있도록 영어 가사의 사용이 대폭 늘어났다. 영어 곡으로 미국, 영국 시장을 적극 노리는 전략이다. 최근 엔터사들이 해외 프로듀서를 영입하고, 해외 법인 설립과 레이블 인수 등을 통해 K-팝을 제작하는 과정도 영향을 줬을 것으로 판단된다.

한국인 팬의 입장에서는 아쉬움이 남는다. 비교적 쉬운 단어로 반복되는 후렴구를 제외하고는 노래 전체를 쉽게 따라 부르기가 힘들다. 비록 K-팝에 한국 가사만을 적용해야 되는 규정이 있는 것은 아니지만 ‘K’ 즉 ‘코리아’를 대표하는 노래라는 점에서 정체성이 흐려질 수 있다는 우려의 시선이 있다.

KBS한국어진흥원 조아람 기획팀장은 지난해 주택협회와의 언어문화 조성 사업 MOU 체결 현장에서 “한류의 선두가 K-팝인데 노래를 들어보면 한국어 가사가 별로 없다. ‘한국어 가사가 없는 노래가 K-팝인가’라고 했을 때 K-팝의 정의는 무엇인지 의문이 든다”고 말했다.

이러한 현상이 짙어지는 속에 한국어로 된, 또는 한국의 특징을 보여주는 곡들이 호평을 받는 일이 생기고 있다. 그룹 투어스(TWS)는 데뷔곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’에 이어 ‘내가 S면 넌 나의 N이 되어줘’에서 일부 추임새를 제외하고 전부 한글로 가사를 써 팬들로부터 “영어 가사보다 의미가 잘 와 닿는다”는 평가를 얻었다. 걸그룹 아이브는 ‘해야’를 통해 한국적 요소를 부각해 호평을 이끌었다. ‘해를 사랑한 호랑이’ 설화를 새롭게 해석해 한글 가사로 곡을 만들었으며, 곰방대·저고리·노리개 매듭 등 의상 콘셉트로 주목을 받았다.

한글로 가사를 작성하다 보면 한국 고유의 정서가 느껴질 수밖에 없다. 때문에 한글로 된 곡이 해외에서 사랑받으면 한국의 감수성이 해외 팬들에게도 잘 전달됐구나 싶어 함께 기쁘다. 하지만 생각해보면 해외에서 K-팝을 사랑하는 가장 큰 이유는 중독성 있는 멜로디와 화려한 퍼포먼스 등이 꼽히는 게 사실이다. 가사가 영어로 이루어지든, 한글로 이루어지든 상관이 없는 것이다.

생각을 거듭하다 보면 K-팝의 정체성은 무엇인지 물음표가 생긴다. 한국을 대표하는 K-팝, 하지만 가사는 영어. 아이러니한 상황에 K-팝과 한글 가사의 비중이 무관한지 아닌지에 대한 생각이 꼬리에 꼬리를 문다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

