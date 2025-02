블랙핑크 로제 28번째 생일…행복한 꽃다발 인증

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제(28·박채영)가 28번째 생일을 맞았다.

11일 로제는 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 지인들과 생일 파티를 즐기는 로제의 모습이 담겼다.

로제는 꽃다발을 품에 안은 채 익살스러운 표정으로 카메라를 응시했다.

또 다른 사진에서 리사는 가죽 재킷에 미니스커트를 매치해 시크하면서 세련된 분위기를 연출했다.

'블랙핑크' 멤버 지수는 인스타그램 스토리에 "사랑해 울 로지. 생일 축하해. 영원한 나의 고막 여친. 올해는 맛있는 것도 더 많이 먹고 재밌게 놀자"라며 로제의 생일을 축하했다. 두 멤버의 돈독한 우정이 흐뭇함을 자아냈다.

한편 로제는 미국 팝스타 브루노 마스(40)와 지은 '아파트(APT.)'로 미국 빌보드 '글로벌 200(Excl. US)' 차트 신기록을 세웠다.

10일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 15일자 차트 예고 기사에 따르면, 로제·마스 '아파트'는 이번 주 해당 차트에서 1위를 차지했다. 로제·마스 '아파트'는 이에 따라 이 차트에서 총 15주간 정상에 올랐다.

지난주까지 미국 팝스타 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)'와 함께 4년 역사의 해당 차트에서 14주 1위로 공동 선두였으나, 이번에 단독으로 치고 나섰다.

다만 지난주 1위로 복귀했던 '빌보드 글로벌 200'에선 한 계단 떨어져 2위를 차지했다. 해당 차트에선 총 12주 1위다.

로제·마스 '아파트'는 이와 함께 이번 주 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에선 6위에 올랐다. 앞서 K팝 여성 가수 최고 순위인 3위를 2주 연속 지켰다. 해당 차트엔 총 16주 진입했다.

<뉴시스>뉴시스>

