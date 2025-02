아크, 미니 2집 샘플러 드롭 공개…다이아몬드형 신인 입증

그룹 아크(ARrC)가 새 앨범의 하이라이트를 공개하며 컴백 분위기를 고조시켰다.

아크(앤디, 최한, 도하, 현민, 지빈, 끼엔, 리오토)는 오늘(11일) 공식 SNS를 통해 미니 2집 'nu kidz: out the box(뉴 키즈: 아웃 더 박스)'의 'Sampler Drop(샘플러 드롭)'을 공개했다.

'Sampler Drop'에는 타이틀곡 'nu kidz(뉴 키즈)'를 비롯해 'loop.dll', 'accident ~ at the studio', 'alien in Seoul', 'connected' 등 총 5개 트랙의 음원 하이라이트가 담겼다. 특히, 'Sampler Drop'은 아크의 자유로운 바이브와 감각적 영상 등을 함께 담아 각 곡의 분위기를 생동감 넘치게 표현해 수많은 글로벌 팬들을 사로잡고 있다.

'nu kidz: out the box'에는 타이틀곡 'nu kidz'를 포함, 그루비한 리듬이 담긴 'loop.dll', 소울 가득한 음악이 리스너들을 매료시키는 'accident ~ at the studio', 서울에 사는 이방인을 표현하듯 고독한 분위기를 자아내는 'alien in Seoul', 강렬한 랩핑과 자유로운 움직임이 인상적인 'connected'까지 총 5곡이 수록된다.

이 중 타이틀곡 'nu kidz'는 레트로한 아날로그 신시사이저와 아크 멤버들의 매력적인 음색이 어우러진 곡이다. 타이틀곡 'nu kidz'가 적힌 외투를 입은 아크는 별이 가득한 밤하늘 아래에서 다 같이 어깨동무하고 서 있어 마치 청춘 영화의 한 장면 같은 분위기를 자아내고 있다. 리드미컬한 노래에 맞춰 리듬을 타는 듯 움직이는 로고 또한 눈길을 끌고 있다.

이에 수많은 팬들은 "짧지만 모든 노래가 좋아서 소름 돋는다", "나도 모르게 리듬에 맞춰서 춤을 추게 된다", "너무 기대된다. 앨범 발매만 기다리고 있다" 등 폭발적인 반응을 보이고 있다.

'nu kidz: out the box'는 아크가 미니 1집 'AR^C(에이알스퀘어드씨)' 발매 이후 약 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 아크는 데뷔 활동을 통해 우화를 이용한 기발한 콘셉트는 물론 탁월한 음악적 감각과 완벽한 퍼포먼스를 보여주며 '다이아몬드형 신인' 수식어를 꿰찬바, 이번 미니 2집 'nu kidz: out the box'를 통해 펼칠 활약에도 기대가 모인다.

한편, 아크의 미니 2집 'nu kidz: out the box'는 오는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

