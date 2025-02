그룹 '있지(ITZY)' 멤버 예지가 데뷔 6년1개월 만에 솔로 활동을 병행한다.

10일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 예지는 오는 3월10일 오후 6시 첫 미니 앨범 '에어(AIR)'를 발매한다.

있지 멤버가 솔로로 나서는 건 이 팀이 2019년 2월 데뷔한 이후 예지가 처음이다.

예지는 지난해 있지 앨범 '본 투 비(BORN TO BE)'를 통해 첫 솔로곡 '크라운 온 마이 헤드(Crown On My Head)'를 선보였다.

JYP는 "시원시원한 퍼포먼스와 여유로운 표정 연기로 믿고 보는 '퍼포먼스 퀸'의 영역을 공고히 했다"고 소개했다.

이번 솔로 앨범에선 자신의 매력을 배가시키는 무기를 가지고 나올 것으로 보인다.

이날 공개된 오프닝 트레일러는 한 편의 SF 영화 예고편을 떠올리게 했다. 신비로운 사운드를 배경으로 등장한 예지가 변화무쌍한 모습을 연기했다.

◎공감언론 뉴시스

<뉴시스>뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]