규현, 亞 투어 중 자카르타 달궜다…솔로 활동 10년 집약

가수 규현이 자카르타에서 공연을 펼치고 있다. 안테나 제공

가수 규현이 인도네시아 자카르타를 뜨겁게 달궜다.

9일 소속사 안테나에 따르면 규현은 지난 8일 인도네시아 자카르타 카사블랑카 홀에서 ‘규현 솔로 데뷔 10주년 기념 아시아 투어 컬러스 인 자카르타(KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour COLORS IN JAKARTA)’를 개최했다.

이날 규현은 ‘리스타트(Restart)’로 오프닝을 연 뒤 청량하면서도 포근한 무드의 ‘투게더(Together)’, ‘기지개(Journey)’, ‘라스트 포엠(Last Poem)’으로 보컬리스트 면모를 뽐냈다.

‘그게 좋은거야(Time with you)’, ‘깊은 밤을 날아서(Flying, Deep in the Night)’를 가창할 땐 객석으로 내려가 팬들 한 명 한 명과 눈을 맞추는 등 특별한 추억을 안겼다.

자카르타 공연에서만 볼 수 있는 스페셜 무대도 이어졌다. 규현은 현지 인기 가수인 게아 인드라와리와 ‘Jiwa yang Bersedih’를 가창하며 색다른 듀엣 무대를 펼쳤다. 현지 인기곡 마하리니의 ‘SISA RASA’ 커버 무대도 선보여 팬들을 열광케 했다.

이렇듯 규현은 솔로 데뷔 10주년 기념 투어의 반환점을 도는 자카르타 공연을 풍성한 세트리스트로 꾸몄다. 규현의 솔로 활동 10년이 집약된 것은 물론 OST, 슈퍼주니어 메들리까지 볼거리가 가득했다. 이에 현지 팬들 역시 매 무대 큰 함성과 환호로 화답했다.

규현은 오는 22~23일 타이베이에 이어 요코하마, 방콕, 마카오, 마닐라에서 솔로 데뷔 10주년 기념 아시아 투어 컬러스를 이어간다.

신정원 기자

