NEXZ, 3월 2일 첫 팬미팅 연다…‘넥스지 하이 스쿨’

그룹 NEXZ(넥스지)가 오는 3월 데뷔 첫 공식 팬미팅을 연다.

JYP는 2월 7일 오후 6시 공식 SNS 계정에 NEXZ의 첫 단독 팬미팅 개최 소식을 전했다. 이에 따르면 NEXZ는 3월 2일 오후 2시와 7시 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 첫 번째 공식 팬미팅 'NEXZ 1st FAN MEETING <NEXZ HIGH SCHOOL>'(<넥스지 하이 스쿨>)을 총 2회 개최한다.

함께 공개된 공연 포스터 속 토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키 일곱 멤버는 스쿨룩 스타일링으로 풋풋한 하이틴 매력을 뽐내며 팬미팅 콘셉트에 대한 기대감을 높였다. 2024년 5월 글로벌 데뷔 이래 처음 성사된 국내 단독 팬미팅인 만큼 풍성한 볼거리, 즐길 거리를 마련해 팬들과 소중한 추억을 나눌 예정이다.

이번 팬미팅 티켓 예매는 YES24에서 가능하며 2월 17일 오후 8시부터 NEX2Y(팬덤명: 넥스티) 1기 회원을 대상으로 팬클럽 선예매, 18일 오후 8시에는 일반 예매가 진행된다. 해당 공연과 예매에 관한 자세한 사항은 추후 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

지난해 5월 20일 데뷔 싱글 'Ride the Vibe'(라이드 더 바이브)를 선보이며 데뷔한 NEXZ는 8월 일본 첫 EP 앨범 'Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving'(라이드 더 바이브 (일본어 버전) / 킵 온 무빙) 발표 및 전 회차 전석 매진을 기록한 현지 3개 지역 총 6회 규모의 첫 쇼케이스 투어 'NEXZ SHOWCASE 2024 "Ride the Vibe"' 성료, 11월 미니 1집 'NALLINA'(난리나) 발매 등 활발한 활동을 펼치며 '특급 신예' 존재감을 빛냈다.

NEXZ는 지난달 'NEXZ "NEXTEP 2025"'(넥스지 "넥스텝 2025") 영상을 통해 올 한 해 글로벌 및 일본 새 음반 발매, 멤버 7인을 상징하는 캐릭터 NEXZOO(넥스주) 공개, 한국 공식 팬미팅 및 스페셜 콘서트, 일본 첫 라이브 투어 등 팬들의 만족도를 높일 다채로운 활약을 예고했다. 월드와이드 팬들의 열렬한 응원 속 더욱 크게 도약할 이들의 2025년 행보에 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

