홈구장을 주황 물결로…OK저축은행, ‘ORANGE DAY’ 개최

OK저축은행 읏맨 프로배구단(구단주 최윤, 이하 OK 읏맨 배구단)은 9일 안산 상록수체육관에서 열리는 도드람 2024~2025 V-리그 남자부 5라운드 KB손해보험과 홈경기를 ‘ORANGE DAY’로 꾸미고 이에 맞춰 다양한 이벤트를 준비했다고 밝혔다.

OK 읏맨 배구단을 대표하는 색 중 하나인 주황색을 컨셉으로 한 ‘ORANGE DAY’는 상록수체육관을 주황 물결로 채워 OK 읏맨 배구단 선수들이 시즌 막판 좀 더 힘을 낼 수 있도록 함께 응원하자는 취지에서 기획됐다. 이런 취지에 맞춰 상록수체육관을 찾는 유료 관중 선착순 400명에게는 OK 응원티를 증정한다.

또한 OK 응원티 외에도 주황색 의류나 액세서리 등을 착용하고 상록수체육관을 찾는 팬에게는 경품 추첨권이 주어진다. 추첨을 통해 팬스타 크루즈 오사카 탑승권, 요트 탑승권, 베디베로 선글라스 등 다양한 선물을 챙겨갈 수 있다.

OK 읏맨 배구단 공식 유튜브를 구독한 팬들을 위한 이벤트도 마련했다. 구단 유튜브 구독자 선착순 500명을 대상으로 ‘추억의 뽑기’ 이벤트를 진행할 예정이며 선수 실착 유니폼, 사인볼, 옥스포드 블록 선수 피규어 등 푸짐한 경품을 추첨을 통해 가져갈 수 있다. 이 외에도 에스코트 키즈, 4라운드 푸마 최우수선수(MVP) 시상 등 다양한 행사도 만나볼 수 있다.

OK 읏맨 배구단 관계자는 “올 시즌에도 상록수체육관을 찾아주시는 많은 팬들에게 감사하다. 특별한 콘셉트의 날인만큼 어느 때보다 많은 주황빛 물결과 함께 경기장을 찾아주시면 더욱 감사할 것 같다. 앞으로도 팬들을 위한 더 다양한 이벤트를 통해 경기장에서 좋은 추억을 가져가실 수 있도록 준비하겠다”라고 밝혔다.

