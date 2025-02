지드래곤, 美 ‘헤드 인 더 클라우드’ 헤드라이너 출격

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 ‘HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025(헤드 인 더 클라우드 로스앤젤레스 2025)’의 헤드라이너로 출격해 전 세계 팬들과 만난다.

G-DRAGON은 오는 5월 31일과 6월 1일(현지 시간) 양일간 미국 캘리포니아 패서디나 로즈볼의 브룩사이드(Brookside at the Rose Bowl in Pasadena)에서 열리는 ‘HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025(이하 ‘HITC LA 2025’)’ 출연 라인업에 이름을 올렸다. ‘HITC LA 2025’는 아시아계 미국 엔터사 ‘88Rising(88라이징)’에서 수년전부터 아시아계 아티스트를 미국에 소개하기 위해 개최하고 있는 가장 큰 규모의 글로벌 페스티벌이다.

이 가운데 G-DRAGON은 페스티벌 첫날인 5월 31일, 헤드라이너로 무대에 오른다. 앞서 프랑스의 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’에서 화려함과 댄디함이 완벽히 조화를 이룬 스타일링과 강렬한 레드를 바탕으로 한 에너제틱한 무대로 또 하나의 레전드를 탄생시키는 등 매 공연마다 센세이션을 불러일으키고 있는 그이기에 이번 ‘HITC LA 2025’ 무대에 글로벌 팬들의 기대가 쏠리고 있다.

G-DRAGON은 오는 2월 25일(화) 11년 5개월 만에 세 번째 정규 앨범 ‘Übermensch(위버맨쉬)’ 발매 소식을 전해 화제를 모으고 있다. 영어로 ‘Beyond-Man’, 즉 '넘어서는 사람'을 의미하는 ‘Übermensch’를 콘셉트로, 스스로를 넘어서는 존재로서 더욱 강렬하고 단단한 모습으로 돌아온다고 전해 기대가 고조되고 있다.

정규 앨범 발매에 앞서 작년 10월 발매한 ‘POWER(파워)’와, 11월 발매한 ‘HOME SWEET HOME(홈 스윗 홈)’은 현재까지도 국내외 차트의 상위권에 자리매김하고 있다. ‘POWER’는 유튜브 뮤직에서 1억 스트리밍을 돌파하며 새 앨범을 향한 기대감을 높이고 있다

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

