아크, 미니 2집 프로모션 스케줄러 오픈

그룹 아크(ARrC)가 다채로운 티징 콘텐츠로 본격적인 컴백 예열에 나섰다.

아크(앤디, 최한, 도하, 현민, 지빈, 끼엔, 리오토)는 오늘(5일) 0시와 낮 12시 공식 SNS에 미니 2집 'nu kidz: out the box(뉴 키즈: 아웃 더 박스)'의 로고 시퀀스와 프로모션 스케줄러를 차례로 선보였다.

먼저, 로고 시퀀스에는 밤하늘을 배경으로 고장 난 TV 오브제들이 놓여있는 가운데, 펑키한 매력의 앨범명 'nu kidz: out the box' 타이틀 로고가 등장해 눈길을 끈다. 동시에, "nu kidz!"라고 외치는 멤버들의 목소리도 등장해 신보에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

특히, 프로모션 스케줄러는 어패럴 브랜드 태그를 연상시키는 트렌디한 디자인으로 전작과의 연결성을 강조했다. 이에 따르면, 아크는 오는 6일 컴백 트레일러 'Trailer: Who is the ARrC?' 공개를 시작으로 본격 컴백 카운트다운에 돌입한다. 'Track Breakdown', 'Sampler Drop' 등 어떤 내용이 담길지 예측할 수 없는 티징 콘텐츠도 예고돼 눈길을 끈다. 이를 본 팬들은 "18일이 빨리 왔으면 좋겠다", "벌써부터 기대된다", "콘텐츠부터 힙하고 팝하고 유니크하다" 등 열렬한 반응을 보내고 있다.

'nu kidz: out the box'는 아크가 전작인 미니 1집 'AR^C(에이알스퀘어드씨)' 발매 이후 약 6개월 만에 내놓는 새 앨범이다. 전곡 우화를 바탕으로 한 기발한 콘셉트로 국내외 팬들에게 뜨거운 공감을 얻은 만큼 또 어떤 모습을 보여줄지 기대감이 치솟는다.

아크는 데뷔와 동시에 출중한 보컬, 랩, 퍼포먼스 실력을 자랑했다. 단숨에 '다이아몬드형 신인' 수식어를 꿰찬 이들은 데뷔 2주 만에 SNS 누적 콘텐츠 조회수 1억 뷰를 넘긴 데 이어, 중국 최대 SNS 웨이보에서만 검색어 조회수 845만을 달성하며 괄목할 글로벌 인기를 입증했다. 또한, 데뷔에 이어 단독 웹 예능을 론칭하며 발군의 예능감으로 주목받은 가운데, 최근에는 '2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상'에서 신인 남자 아이돌 베트남 부문에 선정, 차세대 글로벌 아이돌로 주목받고 있다.

한편, 아크의 미니 2집 'nu kidz: out the box'는 오는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

