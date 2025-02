규빈, 드디어 첫 미니앨범 ‘커밍순 포스터 공개’…26일 컴백 확정

지난해 혜성처럼 등장한 가수 규빈이 데뷔 첫 미니앨범 발매를 앞두고 커밍순 포스터를 공개했다.

소속사 라이브웍스컴퍼니는 오늘(5일) 8시 공식 SNS를 통해 규빈의 첫 미니앨범 'Flowering' 커밍순 포스터를 깜짝 공개하며 오는 2월 26일 컴백을 확정 지었다.

공개된 커밍순 포스터에는 규빈이 난간에 앉아 거리에 흩날리는 비눗방울을 향해 손을 뻗으며 환하게 웃고 있는 모습과 함께 2025년 2월 26일 첫 미니앨범 'Flowering'을 공개한다는 문구가 담겨 있어 글로벌 팬들의 기대감을 증폭시키고 있다.

지난해 'Really Like You', 'Special(Duet With 김종완 of NELL)', 'Satellite'를 발표하며 폭넓은 음악 스펙트럼을 인정받은 규빈은 데뷔 이후 처음으로 발매하는 이번 첫 미니앨범 'Flowering' 전곡 작사 및 작곡에 참여하며 아티스트이자 싱어송라이터로 도약할 것을 예고하고 있다.

규빈의 첫 미니앨범 'Flowering'은 타이틀곡 영어 버전을 포함해 총 6개의 트랙으로 구성될 예정이며, 오는 6일 공개되는 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 규빈이 직접 미니앨범 속 곡들을 설명하는 코멘터리 영상, 음원 미리듣기 등 다양한 티징 콘텐츠를 대중에게 공개할 계획이다.

컴백에 박차를 가하고 있는 규빈은 오는 26일 각종 온오프라인을 통해 첫 미니앨범 'Flowering'을 발매하고 본격적인 활동에 나선다.

