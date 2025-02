DAY6, 5년 만의 전국 투어! 관객 만족도 200% 실현한 부산 공연 성료

DAY6(데이식스)가 부산 단독 콘서트를 성료하고 5년 만의 전국 투어를 재개했다.

DAY6는 2월 1일과 2일 양일간 부산 해운대구 벡스코(BEXCO)에서 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(포에버 영) 일환 단독 공연을 성황리에 개최했다.

이번 공연은 2019년 9월 'DAY6 WORLD TOUR 'GRAVITY''('그래비티') 이후 약 5년 5개월 만에 성사된 부산 단독 공연이자 새로운 전국 투어의 포문을 여는 것으로 특별한 의미를 더했다. 게다가 부산 단독 콘서트는 2회 공연 모두 전석 매진을 달성해 팬들의 뜨거운 기대를 실감케 했다.

DAY6는 '한 페이지가 될 수 있게', '예뻤어', '놓아 놓아 놓아', 'Congratulations'(콩그레츄레이션스), 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼) 등 히트곡 퍼레이드는 물론 'Better Better'(배터 배터), 'How to love'(하우 투 러브), 'Say Wow'(세이 와우), 'Love me or Leave me'(러브 미 오어 리브 미), 'First Time'(퍼스트 타임) 등 폭넓은 음악 스펙트럼을 자랑하는 세트리스트로 만족도를 높였다. 현장을 찾은 관객들은 우레와 같은 응원과 떼창으로 함께 즐기는 공연 분위기를 완성하고 잊을 수 없는 추억의 한 페이지를 장식했다.

한편 DAY6는 2월 12일~13일 오사카(이하 현지시간), 15일~16일 도쿄, 22일 마닐라, 3월 2일~3일 대전, 15일~16일 광주, 29일~30일 대구, 4월 6일~7일 시드니, 9일 멜버른, 12일 뉴질랜드 오클랜드, 16일~17일 로스앤젤레스, 19일 뉴욕, 26일~27일 요코하마, 5월 3일 자카르타 등지에서 세 번째 월드투어 <FOREVER YOUNG>을 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

