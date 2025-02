조관우, 단독 콘서트 ‘2025 조관우 MUSIC’ 성료

사진=윤스토리엔터테인먼트

조관우가 관객들의 뜨거운 호응 속에 콘서트를 성료했다.

조관우는 지난 1일 고양아람누리 대극장 아람극장에서 단독 콘서트 ‘2025 조관우 MUSIC’(부제:You are the reason for my life)을 개최, 관객들과 2025년 새해 첫 콘서트를 함께했다.

‘음악은 내가 살아가는 이유’라는 마음을 전하기 위해 ‘조관우 MUSIC’을 콘서트 테마로 잡고, 팬들의 신청곡과 사연을 받아 이번 콘서트의 곡을 선곡했다.

조관우는 음악이라는 재능을 주신 것에 감사하며 앞으로도 계속 음악을 해 나가기를 바랬던 자신의 20대 시절의 마음을 직접 가사로 쓴 곡인 ‘그대, 내 인생의 이유’로 콘서트 오프닝 무대를 열었다. 신인연기자 정승원 배우가 조관우의 20대 시절을 연기하며 오프닝 무대를 함께했다.

조관우는 어쿠스틱 기타를 직접 연주하며 흥코러스 박채원, 공보경, 최형진, 기타리스트 정성호와 함께 언플러그드 뮤직의 특별한 이벤트 무대를 꾸미기도 했다. 그는 자신의 딸을 위해 직접 작곡한 ‘Maybe U’를 부르며, 딸이 콘서트를 처음 보러 와서 기쁜 마음과 아버지로서의 애틋한 마음을 전했다.

그는 1부 무대에서 ‘별’, ‘길’, ‘영원’, ‘나의 옛날 이야기’, ‘Maybe U’, ‘하늘 바다 나무 별의 이야기’, ‘그대 내 맘에 들어오면은’, ‘삐리의 계획’, ‘한번쯤’, ‘빗물’, ‘님은 먼곳에’ 등을 선보였다. ‘팝핀현준’이 조관우 4집 앨범 수록곡 ‘한번쯤’ 무대를 함께했고, 조관우의 사촌 여동생인 대금연주가 ‘오경수’가 ‘님은 먼곳에’를 대금연주로 함께해 무대를 빛냈다. 신인가수 덕이형(본명 : 김용덕)은 자신의 신곡 ‘집 앞으로 갈게’를 열창하며 게스트 무대를 꾸몄다.

사진=윤스토리엔터테인먼트

조관우의 데뷔곡인 ‘늪’ 무대에는 색소포니스트 ‘대니정’이 우정출연했다. 또 관람객으로 공연을 보러온 ‘인순이’가 깜짝 출연해 ‘행복’ 노래를 선사했고, ‘꽃밭에서’를 열창하는 조관우를 위해 관람객들은 다 함께 휴대폰 손전등을 켜고 응원하며 2부를 감동의 무대로 만들었다.

조관우는 ‘진정 난 몰랐네’, ‘마지막 안신처’, ‘ 불꽃’ 등 드라마 OST, ‘비가 오려나’, ‘악녀’, ‘Let Me go’, ‘또 다시 그리움’, ‘내 마음 당신 곁으로’ 무대를 선사했으며, 앵콜곡 ‘겨울 이야기’는 관람객과 떼창으로 함께하며 150분의 공연을 마쳤다.

조관우는 “30여 년 오랜 시간 지금까지 음악을 할 수 있는 이유는 바로 이렇게 저의 콘서트를 찾아주시는 팬들이 있었기 때문”이라며, ‘그대’는 음악을 하는 자신이며 곧 팬들이었음을 콘서트 부제 ‘그대 내 인생의 이유’를 통해 전했다.

사진=윤스토리엔터테인먼트

세션에는 드러머 김선중, 키보드 위종수, 피아노 조현석, 베이스 박한진, 퍼커션 김현준, 기타 정성호, 색소폰 이인관, 트럼본 박경건, 트럼펫 박경모, 코러스에는 박채원, 공보경, 최형진 흥코러스가, 댄스팀 스위치 안무팀 김아영, 송예은이 참여해 무대를 빛냈다.

이번 콘서트는 윤스토리엔터테인먼트 여지윤 대표가 총괄 프로듀서로서 기획했다. 연출프로덕션에는 황호연, 맹효열, 이사야, 시스템 총감독으로는 마인모리픽쳐스 박훈 감독, 권민철, 한윤창, 블루노트 박춘수, 다인조명 이우열, 라이노사운드 오규철, 영상편집에는 이철우, 포토그래퍼 한진원, 윤한나, 광고디자인 신영섭, vj 송채영, 헤어 메이크업에는 박정미, 유수지, 의상 서포트에는 앙드레김 디자인 아뜨리에

김중도 대표가 함께했다. 또 MD638, 엑소뷰티AC크림, 베니티(황인선의 주얼리 브랜드), 도토리월드(영화제작사)에서 협찬했다.

팔세토 창법의 1인자이며 미성과 가성을 넘나드는 독특한 음색, 최고의 가창력과 감성을 소유한 가수 조관우는 지난해 데뷔 30주년 콘서트를 개최해 인생 3막의 시작을 알렸으며, 1일 ‘조관우 MUSIC’ 콘서트를 성료하고 2일 방송된 KBS1 열린음악회 ‘겨울이야기’ 편에 출연해 겨울이야기, 비가오려나, 하얀나비를 열창하며 2025년 새해 시작의 문을 열었다.

이경하 기자 lgh0811@sportsworldi.com

