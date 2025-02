그룹 '갓세븐'(GOT7)이 팬들과 행복한 시간을 보냈다.

3일 카카오엔터테인먼트에 따르면, 갓세븐은 지난달 31일과 이달 1~2일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 2025 단독 콘서트 '네스트페스트(NESTFEST)'를 성료했다.

특히 주말 이틀 공연은 비욘드라이브를 통해 온라인으로 생중계돼 글로벌 팬들에게 시공간을 넘어선 감동과 전율을 선사했다.

6년 만에 완전체 단독 콘서트로 돌아온 갓세븐은 각자의 자리에서 한 곳으로 모이는 오프닝 VCR에서부터 그 의의를 설명했다.

이어 '하드캐리' '걸 걸 걸(Girls Girls Girls)' '하지하지마' '에이(A)' '딱 좋아' 등 반가운 히트곡 무대를 이어가며 아가새(팬덤명)의 뜨거운 환호를 이끌었다.

힙한 스웨그와 귀여운 콘셉트를 아우르는 스펙트럼도 돋보였다.

"오랜만이야"라는 말로 첫 인사를 건넨 갓세븐은 "멤버들끼리 있을 때도 너무 신났는데 무대에 올라오니 초록빛이 잘 보여서 더 행복하다. 여러분 덕분에 7명이 지금 함께 할 수 있다"라고 말했다.

이어 "저희가 다 같이 직접 셋리스트를 구성했다. 팬분들이 보고 싶어하셨던 모습과 추억 여행을 할 수 있는 노래들을 잘 섞었으니 재밌게 봐달라"고 덧붙였다.

7인 7색 솔로 무대가 이목을 사로잡았다. 마크의 '캐리 미 아웃(Carry Me Out)'을 시작으로 진영의 '편지', 잭슨의 '아이 러브 유 3000(I Love You 3000)', 제이비(JAY B)의 '클라우드 나인(Cloud nine)', 유겸의 '빛이나', 영재의 '바이빈(Vibin)', 뱀뱀의 '리본(riBBon)' 무대가 펼쳐졌다.

갓세븐은 지난달 20일 미니앨범 '윈터 헵타곤(WINTER HEPTAGON)'을 발매했다. 일곱 멤버 전원이 작사, 작곡, 프로듀싱에 모두 참여했다.

