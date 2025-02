'SM 신인' 하츠투하츠, 24일 나온다…데뷔곡 'The Chase’(공식)

SM엔터테인먼트의 신인 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 오는 24일 첫 싱글을 발표하고 가요계에 힘찬 첫걸음을 내딛는다.

하츠투하츠 첫 싱글 ‘The Chase’(더 체이스)는 타이틀곡이자 데뷔곡인 ‘The Chase’와 수록곡 ‘Butterflies’(버터플라이즈) 총 2곡으로 구성되어 있으며, 2월 24일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.

특히 하츠투하츠는 다양한 감정과 진심 어린 메시지를 담은 자신들만의 신비롭고 아름다운 음악 세계를 통해 글로벌 팬들과 마음을 잇고 더 큰 ‘우리’로 함께 나아가겠다는 뜻을 지녔다.

하츠투하츠는 인스타그램에 이어 오늘(3일) 0시 유튜브, X(구 트위터), 틱톡, 페이스북 등 공식 SNS 계정을 추가 공개한 것은 물론, 앞서 ‘SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL’(에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울)에서 선보인 쇼트(Short) 버전만으로 뜨거운 화제가 된 데뷔 트레일러 본편을 동시 오픈했다.

데뷔 트레일러 ‘Chase Your Choice’(체이스 유어 초이스)는 지우(JIWOO), 카르멘(CARMEN), 유하(YUHA), 스텔라(STELLA), 주은(JUUN), 에이나(A-NA), 이안(IAN), 예온(YE-ON) 총 8명의 멤버가 모여 한마음으로 그려갈 하츠투하츠의 청사진을 발표하는 스토리의 영상으로, 멤버들이 앞으로 음악 여정을 펼치며 마주할 다양한 갈림길 속에서 자신들의 선택을 믿고 같이 걸어가고자 하는 당찬 포부를 느낄 수 있다.

한편, 하츠투하츠 첫 싱글 ‘The Chase’는 2월 24일 음반으로도 발매되며, 오늘(3일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

