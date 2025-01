라이즈 “핑크블러드와 소중한 시간…끝까지 함께” [SW현장]

그룹 라이브. SM엔터테인먼트 제공.

그룹 라이즈가 SM 30주년 콘서트에 올라 대표곡 ‘임파서블’과 ‘붐 붐 베이스’를 선보였다.

12일 서울 고척스카이돔에서 ‘에스엠타운라이브 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울 (SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL)’이 열렸다.

‘임파서블(Impossible)’로 첫 무대를 꾸민 라이즈는 ‘붐 붐 베이스(Boom Boom Bass)’로 공연장의 분위기를 달궜다. 앤톤은 “어제보다 더 신나게 놀아보자고 이야기하고 무대에 올랐다”고 감회를 전했다, 소희는 “관객분들도 저희도 엄청 즐기다가서 더 기대가 된다. 함성 소리를 들으니 오늘이 더 기대된다”고 했고 원빈은 “어제도 많은 팬분들이 호응해주셨는데, 오늘도 이 기세 그대로 끝까지 가보자”고 힘을 불어넣었다.

은석은 “어제에 이어 오늘 2일차 공연이다. 어제도 팬분들이 많이 즐기다 가신 것 같다. 오늘도 함께 즐겨 달라”, 쇼타로는 “SM패밀리, 핑크블러드 여러분과 오래 함께하는 소중한 시간인 것 같다. 끝까지 즐겨보자”, 성찬은 “SM타운 공연 2일차다. 공연이 기니까 무리하지 마시고 재밌게 즐기다 가셨으면 좋겠다”고 당부했다.

기다렸던 라이즈의 등장에 객석에선 뜨거운 함성이 터져나왔다. 성찬은 “돌출 무대에 오니 팬분들을 더 가까이서 볼 수 있는 것 같다”고 밝게 웃었다. 앞서 보아와 컬래버 무대를 꾸민 쇼타로는 “보아 선배님과 함께 ‘온니 원’ 무대에 섰다. 정말 떨렸는데, 여러분이 많이 응원해주셔서 잘 해냈다”고 소감을 전했다.

라이즈는 공연에 앞서 2004년 발표된 동방신기 데뷔곡 ‘Hug’를 라이즈 색깔로 리메이크해 발표했다. 원곡에 Y2K 감성과 트렌디한 사운드가 더해져 뉴트로 무드를 더했고, 인트로를 여는 부드러운 아카펠라와 산뜻한 보컬이 특징이다. 앤톤은 “어제 저희가 처음으로 ‘허그’ 무대를 했다. 최근 음원이 발표됐는데, 오늘도 무대가 남아 있으니 기대해 달라”고 당부했다.

11일과 12일 양일간 열린 이번 공연은 SM엔터테인먼트(SM)의 창립 30주년을 기념하는 공연으로 강타, 보아, 동방신기부터 에스파, 라이즈, NCT 위시 등 SM소속 아티스트와 25인의 연습생까지 총출동했다. 양일 공연에 H.O.T. 토니안과 S.E.S. 바다, 플라이 투 더 스카이 환희 등이 자리했다. SM 대표 히트곡을 선후배 가수가 리메이크한 창립 30주년 기념 앨범 ‘2024 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE)}의 수록곡도 최초 공개됐으며, 서울 공연을 시작으로 글로벌 투어를 시작한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]