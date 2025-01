“더 컬처, 더 퓨처”…‘창립 30주년’ SM, 새 슬로건 공개

SM엔터테인먼트가 창립 30주년을 기념해 새 슬로건을 공개했다.

1995년 2월 14일에 설립해 올해 창립 30주년을 맞이하는 SM은 오늘(10일) ‘THE CULTURE, THE FUTURE’(더 컬처, 더 퓨처)라는 새로운 슬로건을 선포하고, 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 30주년 기념 필름을 오픈했다.

SM의 새로운 슬로건 ‘THE CULTURE, THE FUTURE’는 SM이 지금까지 쌓아 올린 문화 헤리티지를 기반으로, 글로벌 음악 시장에서 독보적인 가치를 창출하고 K-POP의 미래를 선도하겠다는 포부를 담았으며, 지난 30년을 넘어 앞으로도 음악과 문화를 통해 많은 이들의 일상과 추억 속에 함께할 SM의 정체성을 보여준다.

이번 슬로건은 추후 발매되는 30주년 기념 앨범 ‘2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE’(2025 에스엠타운 : 더 컬처, 더 퓨처)를 비롯해, ‘SMTOWN LIVE 2025’(에스엠타운 라이브 2025) 공연명 및 CI 등 창립 30주년 프로젝트의 다양한 영역에서 활용되어, SM의 정신을 담은 핵심 요소로서 쓰일 예정이다.

아울러 창립 30주년 기념 필름 ‘THE FUTURE’는 하루를 힘차게 시작하는 신입사원, 의상을 준비하는 디자이너, 태어날 아이를 기다리는 임산부, 뮤지션을 꿈꾸는 학생, 이력서를 준비하고 최종 합격하는 취업 준비생, 기록을 위해 몰두하는 운동선수, 열정적으로 땀 흘리는 연습생 등 인생의 새로운 출발선에 선 이들이 SM의 음악과 함께 미래를 향해 한 걸음씩 나아가고 꿈을 실현해가는 순간의 설렘들을 다채로운 에피소드로 그렸다.

더불어 오늘 SMTOWN 공식 SNS 채널에 게재된 ‘Our Dream’(아워 드림) 이미지는 안무 연습 영상에 자주 등장해 SM의 상징 중 하나로 자리매김한 하늘색 구름을 배경으로, 강타, 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 엑소, 레드벨벳, NCT 127, NCT DREAM, WayV, 에스파, 라이즈, NCT WISH, 루카스, 나이비스 등 창립 30주년 기념 촬영에 참여한 총 65인의 아티스트들이 새 슬로건과 한자리에 모였다.

또한 SM은 30주년 프로젝트의 일환으로 웹사이트도 오픈했다. 공개된 메인 페이지에서는 65인 아티스트들의 개인 초상 이미지는 물론, 웹캠 기능을 통해 아티스트들과 촬영이 가능하고 이후에도 SM의 콘텐츠를 즐길 수 있는 페이지들이 추가될 예정이다.

한편, SM은 창립 30주년을 맞이해 오는 11~12일 서울 고척스카이돔에서 ‘SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL’(에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울)을 개최한다.

