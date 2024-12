배우 고소영이 호화로운 크리스마스 파티 현장을 공개했다.

사진=고소영 인스타그램

24일 고소영은 자신의 SNS에 “Merry Christmas”라고 적으며 크리스마스 파티를 즐기는 모습을 공유했다. 그는 “My X-mas table for my family This is the season to sparkle”라고 덧붙이며 들뜬 마음을 드러냈다. 이날 고소영은 하트 이모티콘과 함께 크리스마스 컨셉으로 준비한 컵케잌 등을 공개해 눈길을 끌기도 했다.

누리꾼들은 댓글을 통해 “메리크리스마스”를 외치며 찬사를 아끼지 않았다. 방송인 장영란과 노홍철은 좋아요를 눌러 호응했다.

한편, 1972년생인 고소영은 2010년 동갑인 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

정다연 온라인 기자

